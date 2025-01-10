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Posted 10 января, 14:45

Published 10 января, 14:45

Modified 10 января, 14:45

Updated 10 января, 14:45

Мишустин и награждённые белгородские журналисты

Премьер-министр Мишустин наградил белгородских журналистов: за что?

10 января 2025, 14:45
Фото: Правительство РФ. Мишустин и награждённые белгородские журналисты

Белгородские журналисты удостоены премии правительства РФ в области СМИ

Сюжет
Награждение
Журналисты ГТРК «Белгород» стали лауреатами премии правительства России в области СМИ. Их наградили с формулировкой «за смелость и профессионализм в освещении важнейших событий, несмотря на риск для жизни».

Глава правительства России Михаил Мишустин отметил вклад журналистов, в том числе белгородских, в обеспечение информационной безопасности страны. Награждение состоялось в преддверии профессионального праздника — Дня российской печати. Он отмечается 13 января.

Лауреатами премии правительства стали сотрудники ГТРК «Белгород». Награды получили телеоператор Вячеслав Подзолков и военные корреспонденты Александр Коробов и Алексей Корнев.

В сентябре 2024 года украинские СМИ сообщали о якобы «ликвидации» Александра Коробова, однако в ГТРК «Белгород» опровергли эту информацию. Коробов действительно был ранен и проходил лечение в одной из московских клиник.

Это уже не первый случай, когда белгородские журналисты получают правительственные награды. Так, военный корреспондент Евгений Поддубный, уроженец Белгорода, был удостоен премии правительства РФ за 2022 год за освещение боевых действий и восстановление мирной жизни в условиях специальной военной операции. Также президент страны Владимир Путин присвоил журналисту звание Героя России.

Путин наградил военкора Евгения Поддубного медалью Героя России
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