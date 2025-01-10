Премьер-министр Мишустин наградил белгородских журналистов: за что?

Это уже не первый случай, когда белгородские журналисты получают правительственные награды. Так, военный корреспондент Евгений Поддубный, уроженец Белгорода, был удостоен премии правительства РФ за 2022 год за освещение боевых действий и восстановление мирной жизни в условиях специальной военной операции. Также президент страны Владимир Путин присвоил журналисту звание Героя России.