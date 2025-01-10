Появились подробности о новом фестивале вареников в Белгородской области

Posted 10 января, 08:31
Published 10 января, 08:31
Modified 10 января, 12:31
Updated 10 января, 12:31
В это воскресенье, 12 января, в Старом Осколе состоится традиционный фестиваль вареников, приуроченный к старому Новому году. Мероприятие пройдёт на площади у Центра молодёжных инициатив и будет посвящено русским сказкам и главным героям былин — богатырям.
Начало фестиваля в 11:00. Районы и округа представят свои фирменные блюда, планируется дегустация вареников. Также в программе — конкурсы, танцы, возможность приобрести угощения к праздничному столу. Кроме того, площадь перед ЦМИ украсит ёлочная аллея, где деревья будут оформлены в уникальном стиле, но обязательно с одним атрибутом — вареником.