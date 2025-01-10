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Posted 10 января, 08:31

Published 10 января, 08:31

Modified 10 января, 12:31

Updated 10 января, 12:31

Фестиваль вареников в этом году пройдёт в Старом Осколе

Появились подробности о новом фестивале вареников в Белгородской области

10 января 2025, 08:31
Фото: 1MI. Фестиваль вареников в этом году пройдёт в Старом Осколе
Сюжет
Праздник
Уже через два дня в Старом Осколе состоится фестиваль вареников, приуроченный к старому Новому году. Владимир Жданов, исполняющий полномочия главы администрации Старооскольского городского округа, раскрыл подробности праздника.

В это воскресенье, 12 января, в Старом Осколе состоится традиционный фестиваль вареников, приуроченный к старому Новому году. Мероприятие пройдёт на площади у Центра молодёжных инициатив и будет посвящено русским сказкам и главным героям былин — богатырям.

Начало фестиваля в 11:00. Районы и округа представят свои фирменные блюда, планируется дегустация вареников. Также в программе — конкурсы, танцы, возможность приобрести угощения к праздничному столу. Кроме того, площадь перед ЦМИ украсит ёлочная аллея, где деревья будут оформлены в уникальном стиле, но обязательно с одним атрибутом — вареником.

Программа фестиваля вареников
Программа фестиваля вареников. Фото: администрация Старооскольского горокруга
В Белгородской области снова проведут фестиваль вареников. Где он состоится?
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