Появились подробности о новом фестивале вареников в Белгородской области

Начало фестиваля в 11:00. Районы и округа представят свои фирменные блюда, планируется дегустация вареников. Также в программе — конкурсы, танцы, возможность приобрести угощения к праздничному столу. Кроме того, площадь перед ЦМИ украсит ёлочная аллея, где деревья будут оформлены в уникальном стиле, но обязательно с одним атрибутом — вареником.