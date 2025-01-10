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Posted 10 января, 12:06

Published 10 января, 12:06

Modified 10 января, 12:08

Updated 10 января, 12:08

Белгородцы не раз просили добавить рейсов до Россоши

Популярный среди белгородцев маршрут до Россоши решили убрать. Что говорят власти?

10 января 2025, 12:06
Фото: 1MI. Белгородцы не раз просили добавить рейсов до Россоши

Белгородцев решили оставить без маршрута до Россоши из-за его «неликвидности»

Сюжет
Автобус
С 1 декабря у белгородцев нет возможности доехать до Россоши мультимодальным маршрутом (поезд + автобус). По словам министра, такой маршрут не пользовался популярностью.

Из официального приложения РЖД пропало расписание автобуса, следующего от ж/д вокзала Белгорода в Россошь. Речь идёт о мультимодальном маршруте (автобус + поезд). Ранее жители региона часто им пользовались для более удобных пересадок на поезда.

Ещё в декабре белгородцы стали спрашивать у министра, когда в регионе наладят путь к морю. Тогда жители утверждали, что автобус через Россошь ездит всего один раз в день, что достаточно неудобно при пересадке на поезд.

Однако вместо увеличения рейсов, мультимодальный маршрут и вовсе решили убрать. Как заявил министр автомобильных дорог и транспорта региона Сергей Евтушенко, автобус не пользовался спросом, поэтому его курсирование прекратили с 1 декабря 2024 года.

Но маршрут ещё могут вернуть обратно.

«Правительством Белгородской области будет направлено ходатайство в адрес перевозчика для рассмотрения возможности возобновления мультимодального маршрута», — отметил чиновник.

При этом заявление Евтушенко многих жителей повергло в шок: по их словам, автобус всегда ездил полный, поскольку это единственная возможность сесть на необходимый поезд.

«С каким низким потоком? Ездили на нём, автобус уже из Белгорода едет полный. Белгород — тупиковый город: ни на юг, ни на север невозможно уехать. Одна возможность — из Москвы или из Россоши», — ответила на заявление министра другая жительница.

Вернут ли в конце концов автобус на рейс, станет известно позже.

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#Александра Склярова#Общество#Поезд#Автобус#Белгород#Россошь#Пассажирский автобус
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