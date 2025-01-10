Популярный среди белгородцев маршрут до Россоши решили убрать. Что говорят власти?

Posted 10 января, 12:06
Published 10 января, 12:06
Modified 10 января, 12:08
Updated 10 января, 12:08
Из официального приложения РЖД пропало расписание автобуса, следующего от ж/д вокзала Белгорода в Россошь. Речь идёт о мультимодальном маршруте (автобус + поезд). Ранее жители региона часто им пользовались для более удобных пересадок на поезда.
Ещё в декабре белгородцы стали спрашивать у министра, когда в регионе наладят путь к морю. Тогда жители утверждали, что автобус через Россошь ездит всего один раз в день, что достаточно неудобно при пересадке на поезд.
Однако вместо увеличения рейсов, мультимодальный маршрут и вовсе решили убрать. Как заявил министр автомобильных дорог и транспорта региона Сергей Евтушенко, автобус не пользовался спросом, поэтому его курсирование прекратили с 1 декабря 2024 года.
Но маршрут ещё могут вернуть обратно.
«Правительством Белгородской области будет направлено ходатайство в адрес перевозчика для рассмотрения возможности возобновления мультимодального маршрута», — отметил чиновник.
При этом заявление Евтушенко многих жителей повергло в шок: по их словам, автобус всегда ездил полный, поскольку это единственная возможность сесть на необходимый поезд.
«С каким низким потоком? Ездили на нём, автобус уже из Белгорода едет полный. Белгород — тупиковый город: ни на юг, ни на север невозможно уехать. Одна возможность — из Москвы или из Россоши», — ответила на заявление министра другая жительница.
Вернут ли в конце концов автобус на рейс, станет известно позже.