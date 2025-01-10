Полмесяца прохожие, желающие измерить свою силу, ночами будили жителей Белгорода

Из-за многочисленных жалоб, появляющихся в Сети, правоохранительные органы решили связаться с предпринимателем. Они объяснили ему, что он нарушает закон о тишине, поэтому бизнесмен решил ограничить работу «силометра» в ночное время. Сделать это удалось благодаря розетке с таймером, которая отключает автомат в 22:00 и включает обратно в 08:00.