Полмесяца прохожие, желающие измерить свою силу, ночами будили жителей Белгорода

Posted 10 января, 10:21
Published 10 января, 10:21
Modified 10 января, 10:21
Updated 10 января, 10:21
Белгородцы, желающие померить свою силу удара в специальном аттракционе, в ночное время будят местных жителей. «Силометр-груша» расположен вблизи торгового центра «Меркурий». Его установили у входа в середине декабря, и с тех пор его шум не даёт покоя местным жителям.
Из-за многочисленных жалоб, появляющихся в Сети, правоохранительные органы решили связаться с предпринимателем. Они объяснили ему, что он нарушает закон о тишине, поэтому бизнесмен решил ограничить работу «силометра» в ночное время. Сделать это удалось благодаря розетке с таймером, которая отключает автомат в 22:00 и включает обратно в 08:00.
До этого решения проблемы, но после публикаций в интернете, автомат временно отключали, повесив на него табличку «Не работает», сообщает «Белгород № 1».