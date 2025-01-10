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Posted 10 января, 10:21

Published 10 января, 10:21

Modified 10 января, 10:21

Updated 10 января, 10:21

Аттракцион мешал белгородцам спать

Полмесяца прохожие, желающие измерить свою силу, ночами будили жителей Белгорода

10 января 2025, 10:21
Фото: 1MI. Аттракцион мешал белгородцам спать

Белгородцы добились ограничения работы аттракциона в ночное время

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Новости Белгорода
Белгородцы почти месяц просыпались от громких звуков. Оказалось, что виной был аттракцион. За решение проблемы взялись сотрудники правоохранительных органов.

Белгородцы, желающие померить свою силу удара в специальном аттракционе, в ночное время будят местных жителей. «Силометр-груша» расположен вблизи торгового центра «Меркурий». Его установили у входа в середине декабря, и с тех пор его шум не даёт покоя местным жителям.

Из-за многочисленных жалоб, появляющихся в Сети, правоохранительные органы решили связаться с предпринимателем. Они объяснили ему, что он нарушает закон о тишине, поэтому бизнесмен решил ограничить работу «силометра» в ночное время. Сделать это удалось благодаря розетке с таймером, которая отключает автомат в 22:00 и включает обратно в 08:00.

До этого решения проблемы, но после публикаций в интернете, автомат временно отключали, повесив на него табличку «Не работает», сообщает «Белгород № 1».

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#Александра Склярова#Общество#Ночь#Новости Белгорода#Шум#Аттракцион#Белгород
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