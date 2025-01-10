Под Белгородом чуть не случился теракт, а для военных придумали новую льготу

Posted 10 января, 15:30
Published 10 января, 15:30
Modified 10 января, 15:30
Updated 10 января, 15:30
Фестиваль вареников спустя год простоя вновь устроят в Белгородской области. Из-за неспокойной оперативной обстановки провести мероприятие решили в Старом Осколе.
Стартует событие 12 января в 11:00. При этом движение в округе ограничат с 9 по 13 января.
На мероприятие приедут представители всех муниципалитетов области, чтобы продемонстрировать свои фирменные вареники: например, Яковлевский округ представит блюдо с квашеной капустой.
В последний раз подобный гастрономический праздник проходил в 2023 году, а в 2024-м от фестиваля отказались из-за неспокойной обстановки. В этом году событие посвятят старому Новому году и русским сказкам с богатырями.
Также на площади у Центра молодёжных инициатив можно будет попробовать вареники, поучаствовать в конкурсах и танцах, купить угощения к праздничному столу. Площадь украсит ёлочная аллея.
Всего же будут работать четыре площадки: основная сцена, «Вареничное царство», вареничная ярмарка и гастрономическая сцена.
В Белгородской области мог произойти теракт: его по указанию представителя террористической организации пытался устроить уроженец города Одинцово Московской области. Для этого москвич должен был приобрести взрывчатку и специальное устройство, однако сотрудники ФСБ вовремя предотвратили преступление.
В отношении мужчины уже возбудили уголовное дело. Ему грозит пожизненное лишение свободы.
Администрация Белгорода придумала новую меру поддержки бойцов СВО — теперь их автомобили будут бесплатно хранить на охраняемой парковке, пока их владельцы участвуют в боевых действиях или находятся на лечении или реабилитации.
Эта помощь предназначена для мобилизованных, контрактников, добровольцев и сотрудников органов власти, которые являются участниками боевых действий в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Но они все должны быть прописаны в Белгороде.
Парковки выберут на конкурсной основе, а размещение на них автомобилей возможно только по документу, который может заполнить не только военный, но и его близкие. Однако на стоянке разрешат разместить лишь один автомобиль — им нельзя будет пользоваться в период хранения.
По ссылке можно ознакомиться с документами, необходимыми для получения соцподдержки.