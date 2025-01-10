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Posted 10 января, 15:30

Published 10 января, 15:30

Modified 10 января, 15:30

Updated 10 января, 15:30

Под Белгородом чуть не случился теракт, а для военных придумали новую льготу

Под Белгородом чуть не случился теракт, а для военных придумали новую льготу

10 января 2025, 15:30
Фото: Изображение Midjourney.
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Новости Белгорода
Сегодня, 10 января, белгородцам рассказали о запланированном фестивале вареников в Старом Осколе, о теракте, который успели предотвратить правоохранительные органы, а также о новой льготе, положенной участникам СВО. Итоги дня — в материале Бел.Ру.

Для белгородцев устроят фестиваль вареников

Фестиваль вареников спустя год простоя вновь устроят в Белгородской области. Из-за неспокойной оперативной обстановки провести мероприятие решили в Старом Осколе.

Стартует событие 12 января в 11:00. При этом движение в округе ограничат с 9 по 13 января.

На мероприятие приедут представители всех муниципалитетов области, чтобы продемонстрировать свои фирменные вареники: например, Яковлевский округ представит блюдо с квашеной капустой.

В последний раз подобный гастрономический праздник проходил в 2023 году, а в 2024-м от фестиваля отказались из-за неспокойной обстановки. В этом году событие посвятят старому Новому году и русским сказкам с богатырями.

Также на площади у Центра молодёжных инициатив можно будет попробовать вареники, поучаствовать в конкурсах и танцах, купить угощения к праздничному столу. Площадь украсит ёлочная аллея.

Всего же будут работать четыре площадки: основная сцена, «Вареничное царство», вареничная ярмарка и гастрономическая сцена.

Появились подробности о новом фестивале вареников в Белгородской области
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Под Белгородом чуть не случился теракт

В Белгородской области мог произойти теракт: его по указанию представителя террористической организации пытался устроить уроженец города Одинцово Московской области. Для этого москвич должен был приобрести взрывчатку и специальное устройство, однако сотрудники ФСБ вовремя предотвратили преступление.

В отношении мужчины уже возбудили уголовное дело. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

В Белгородской области готовили теракт: кого подозревают?
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Новую льготу предложили участникам СВО

Администрация Белгорода придумала новую меру поддержки бойцов СВО — теперь их автомобили будут бесплатно хранить на охраняемой парковке, пока их владельцы участвуют в боевых действиях или находятся на лечении или реабилитации.

Эта помощь предназначена для мобилизованных, контрактников, добровольцев и сотрудников органов власти, которые являются участниками боевых действий в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Но они все должны быть прописаны в Белгороде.

Парковки выберут на конкурсной основе, а размещение на них автомобилей возможно только по документу, который может заполнить не только военный, но и его близкие. Однако на стоянке разрешат разместить лишь один автомобиль — им нельзя будет пользоваться в период хранения.

По ссылке можно ознакомиться с документами, необходимыми для получения соцподдержки.

Участникам СВО из Белгорода предложили ещё одну льготу. О чём речь?
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