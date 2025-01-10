Тяжёлое начало рабочей недели: по Белгородской области за день выпустили 106 снарядов

Posted 10 января, 08:18
Published 10 января, 08:18
Modified 10 января, 08:54
Updated 10 января, 08:54
Под удар в первый рабочий день после новогодних каникул попали семь районов. Последствий нет только в Краснояружском, хотя по нему выпустили 60 боеприпасов и 15 дронов.
Мирный житель ранен в Шебекинском округе. Он остаётся в больнице. На территории округа также повреждён частный дом.
Ещё три частных дома и семь машин подверглись атакам БПЛА в Борисовском районе. Три квартиры в многоквартирном доме, а также три автомобиля и линия электропередачи повреждены в Белгородском районе.
По одному частному дому пострадало в Волоконовском районе и Валуйском округе. Разрушения зафиксировали после атак БПЛА. В Валуйском округе вдобавок повреждены две надворные постройки и здание сельхозпредприятия.
Последствия атак ВСУ на с/х предприятии накануне зафиксировали и в Грайворонском округе. Там повреждены машина и ЛЭП.
Днём ранее, 8 января, во время атаки дрона пострадали двое мирных жителей. БПЛА ударил по машине семейной пары. Мужчину оставили в больнице, женщину отпустили долечиваться домой.