bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 10 января, 08:18

Published 10 января, 08:18

Modified 10 января, 08:54

Updated 10 января, 08:54

В Белгородской области вновь было неспокойно

Тяжёлое начало рабочей недели: по Белгородской области за день выпустили 106 снарядов

10 января 2025, 08:18
Фото: 1MI. В Белгородской области вновь было неспокойно

ВСУ атаковали Белгородскую область 106 боеприпасами и 60 БПЛА

Сюжет
Обстрел
Ранен мирный житель, есть разрушениях не только в домах. Что ещё известно о последствиях атак ВСУ на регион 9 января, рассказали в оперштабе.

Под удар в первый рабочий день после новогодних каникул попали семь районов. Последствий нет только в Краснояружском, хотя по нему выпустили 60 боеприпасов и 15 дронов.

Мирный житель ранен в Шебекинском округе. Он остаётся в больнице. На территории округа также повреждён частный дом.

Ещё три частных дома и семь машин подверглись атакам БПЛА в Борисовском районе. Три квартиры в многоквартирном доме, а также три автомобиля и линия электропередачи повреждены в Белгородском районе.

По одному частному дому пострадало в Волоконовском районе и Валуйском округе. Разрушения зафиксировали после атак БПЛА. В Валуйском округе вдобавок повреждены две надворные постройки и здание сельхозпредприятия.

Последствия атак ВСУ на с/х предприятии накануне зафиксировали и в Грайворонском округе. Там повреждены машина и ЛЭП.

Днём ранее, 8 января, во время атаки дрона пострадали двое мирных жителей. БПЛА ударил по машине семейной пары. Мужчину оставили в больнице, женщину отпустили долечиваться домой.

Ранены двое, есть разрушения: что известно о последствиях атак на Белгородчину?
Узнать подробнее
Читайте также:
Атака дрона в Белгородской области, при которой пострадали двое, попала на видеоЗа сутки ВСУ атаковали шесть белгородских муниципалитетов, три человека пострадалиВ белгородском приграничье серьёзно ранен мужчина
#Инна Рогова#Белгородская область#Происшествия#Пострадавшие#Белгород#Обстрел#Приграничье#СВО#Разрушения#Атака ВСУ#БПЛА
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика