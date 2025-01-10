Открытые катки в Белгороде откроются к старому Новому году?

Каток в «Мега Гринне» открывается в 10:00. В день проходит по девять сеансов продолжительностью по часу. Последний сеанс, который начинается в 22:00, рассчитан на аудиторию 16+. Стоимость билета для взрослых без проката коньков — 300 рубле, а для детей (до 13 лет) — 250 рублей. Если с прокатом коньков, то за билет придётся заплатить 500 и 450 рублей соответственно.