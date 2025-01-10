Открытые катки в Белгороде откроются к старому Новому году?

Posted 10 января, 15:10
Published 10 января, 15:10
Modified 10 января, 15:10
Updated 10 января, 15:10
Погода снова лишила белгородцев одной из новогодних радостей. После повышения температуры воздуха до +4 °C на Рождество администрация города приняла решение временно закрыть открытые катки. Это касается ледовых площадок в Центральном парке имени Ленина и на улице Есенина. Из-за потепления лёд начал таять, что сделало катание невозможным.
Стоит отметить, что эти катки уже закрывались в конце декабря 2024 года, хотя и ненадолго. Тогда в Белгороде также наблюдалась высокая температура в течение нескольких дней. В то время каток на улице Есенина смог предложить горожанам альтернативное место для зимних развлечений. Успеют ли белгородцы покататься на открытых коньках этой зимой?
По информации Гидрометцентра, весенняя погода будет радовать белгородцев как минимум до 13 января. Так, 10 января в регионе будет достаточно тепло. Днём термометры максимально покажут семь градусов тепла. Осадков не ожидается. Южный ветер будет дуть со скоростью 5 м/c. Ночью пройдёт небольшой кратковременный дождь.
В субботу, 11 января, немного похолодает. По прогнозам синоптиков, будет облачно. Местами пройдут небольшие дожди. Днём воздух прогреется до пяти градусов тепла, а ночью столбик термометра покажет три градуса ниже нуля.
В воскресенье, 12 января, температура воздуха продолжит снижаться. Днём в регионе будет облачно с прояснениями. Воздух максимально прогреется до одного градуса тепла. Ночью похолодает — столбик термометра покажет три градуса мороза.
А 13 января, на Старый Новый год, в регионе ожидается небольшой снег. При этом днём будет морозно. Ожидается до одного градуса мороза. А ночью похолодает до четырёх градусов ниже нуля.
Практически такая же будет погода и 14 января. А 15 и 16 января прогнозируется небольшие осадки, а температура воздуха будет варьироваться в пределах нуля.
Если ждать похолодания не хочется, то можно посетить закрытые катки. Журналисты Бел.Ру изучили расписание и стоимости сеансов.
С 1 по 12 января массовые катания на ледовой арене начинаются с 14:00. Продолжительность — 1 час. Последний сеанс — в 20:30. Всего в день проходит шесть сеансов массовых катаний. Стоимость билета для взрослого — 250 рублей. Для детей (до 14 лет) — 200 рублей. За прокат коньков придётся отдать 150 рублей. Столько же за помощника фигуриста. Адрес — Корочанская, 39и.
Ледовая арена находится на улице Королёва, 7а и со 2 по 12 января предлагает для белгородцев ежедневно семь сеансов массового катания на коньках. Продолжительность одного — час. Первый стартует в 13:00, а последний — в 21:30. Стоимость билетов для взрослых и детей составляется 250 и 200 рублей соответственно. По 150 рублей стоит прокат коньков и прокат помощника фигуриста.
Каток в «Мега Гринне» открывается в 10:00. В день проходит по девять сеансов продолжительностью по часу. Последний сеанс, который начинается в 22:00, рассчитан на аудиторию 16+. Стоимость билета для взрослых без проката коньков — 300 рубле, а для детей (до 13 лет) — 250 рублей. Если с прокатом коньков, то за билет придётся заплатить 500 и 450 рублей соответственно.
Кроме вышеуказанных мест для массового катания, белгородцы также могут покататься на коньках в парке «Калейдоскоп», где одновременно могут вместиться 140 человек. Каток работает каждый день с 10:30 до 20:30. В отличие от других ледовых арен, сеансы здесь длятся полтора часа.
Также есть каток в «Пикник парке». Стоимость билета составляет 200 рублей в будние дни и 250 рублей в выходные, независимо от возраста посетителя. Для тех, кто не имеет собственных коньков, есть возможность аренды за ту же сумму, что и входной билет. Продолжительность катания не ограничена, однако каток закрывается в 22:00.