Остались бы без мэра? Председатель горсовета Белгорода — об угрозе отмены «выборов»

Posted 10 января, 14:17
Published 10 января, 14:17
Modified 10 января, 14:19
Updated 10 января, 14:19
Казалось, что проведение выборов мэра Белгорода буквально «висит на волоске»: потенциальным кандидатам дали почти три недели на то, чтобы подать документы, но все тянули до последнего.
Председатель городского совета Вадим Радченко заявил в интервью Бел.Ру, что мыслей об отмене конкурса ни у кого не было. Мол, запрыгивать в последний вагон — уже часть русской идентичности.
«<…> Сомнений не было, это классическое явление для нашей культуры — многие откладывают всё на последний день», — сказал он. Полное интервью можно прочитать здесь.
Действующий градоначальник Валентин Демидов принёс бумаги в последний день и всё равно стал первым из пяти, кто это сделал. А последний — Максим Алтухов, пришёл заявить о себе за несколько часов до конца приёма. Прошли первичный отбор только трое претендентов.