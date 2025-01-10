Остались бы без мэра? Председатель горсовета Белгорода — об угрозе отмены «выборов»

Действующий градоначальник Валентин Демидов принёс бумаги в последний день и всё равно стал первым из пяти, кто это сделал. А последний — Максим Алтухов, пришёл заявить о себе за несколько часов до конца приёма. Прошли первичный отбор только трое претендентов.