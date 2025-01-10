bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 10 января, 14:17

Published 10 января, 14:17

Modified 10 января, 14:19

Updated 10 января, 14:19

Вадим Радченко объяснил, могли ли отменить конкурс на должность мэра Белгорода

Остались бы без мэра? Председатель горсовета Белгорода — об угрозе отмены «выборов»

10 января 2025, 14:17
Фото: 1MI.

Вадим Радченко объяснил, могли ли отменить конкурс на должность мэра Белгорода

Сюжет
Выборы
Скоро решится, кто же следующие четыре года будет возглавлять городскую администрацию. Но могли ли выборы вовсе не состояться? Рассказал председатель горсовета Белгорода Вадим Радченко.

Казалось, что проведение выборов мэра Белгорода буквально «висит на волоске»: потенциальным кандидатам дали почти три недели на то, чтобы подать документы, но все тянули до последнего.

Председатель городского совета Вадим Радченко заявил в интервью Бел.Ру, что мыслей об отмене конкурса ни у кого не было. Мол, запрыгивать в последний вагон — уже часть русской идентичности.

«<…> Сомнений не было, это классическое явление для нашей культуры — многие откладывают всё на последний день», — сказал он. Полное интервью можно прочитать здесь.

Действующий градоначальник Валентин Демидов принёс бумаги в последний день и всё равно стал первым из пяти, кто это сделал. А последний — Максим Алтухов, пришёл заявить о себе за несколько часов до конца приёма. Прошли первичный отбор только трое претендентов.

Вадим Радченко: мэр Белгорода не должен обещать космодромы в городе
Узнать подробнее
Читайте также:
Почему журналиста Бел.Ру не пустили на комиссию по выборам мэра? Ответ администрацииБез неожиданностей: кто стал главным претендентом на пост мэра Белгорода?Кандидат в мэры Белгорода Веселов: первым делом перенесу цемзавод
#Валерия Колесникова#Выборы#Политика#Мэр#Белгород
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика