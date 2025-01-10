Опять дождь в январе? Белгородцев огорчили прогнозом погоды на выходные

Во всей области в ночное и дневное время суток температура воздуха не превысит +6 ˚С и не опустится ниже +1 ˚С. В Белгороде сложится схожая ситуация: днём столбик термометра достигнет +5 ˚С, а ночью — до +4 ˚С.