bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 10 января, 11:25

Published 10 января, 11:25

Modified 10 января, 11:25

Updated 10 января, 11:25

Дождь вновь пройдёт в Белгородской области

Опять дождь в январе? Белгородцев огорчили прогнозом погоды на выходные

10 января 2025, 11:25
Фото: Изображение Midjourney. Дождь вновь пройдёт в Белгородской области

Синоптики предупредили белгородцев о дожде в выходные

Сюжет
Погода
В субботу, 11 января, вместо снега пойдёт дождь, а в воскресенье немного похолодает. Январских морозов и снегопадов пока не ожидается?

В субботу, 11 января, в приграничном регионе синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Днём возможно выпадение мокрого снега вместе с дождём. Порывы ветра южной четверти будут достигать 8-13 м/с.

Во всей области в ночное и дневное время суток температура воздуха не превысит +6 ˚С и не опустится ниже +1 ˚С. В Белгороде сложится схожая ситуация: днём столбик термометра достигнет +5 ˚С, а ночью — до +4 ˚С.

Во второй выходной день, 12 января, в Белгородской области немного похолодает: ночью до -3 ˚С, а днём — до +1 ˚С. При этом никаких осадков не планируется.

Отметим, что в первый месяц 2025 года в Белгородской области и ещё девяти регионах наблюдается аномально тёплая погода. Если верить прогнозам на месяц, морозов и снега ждать не стоит.

Снега так и не будет? Белгородцы застали аномально тёплый для января день
Узнать подробнее
Читайте также:
Ожидать ли крещенских морозов и аномальных холодов в январе в Белгороде?Убираем пуховики? Пятница встретит белгородцев по-настоящему весенним тепломВ Белгородской области будет ветрено, но тепло
#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Погода#Снег#Новости Белгорода#Белгород
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика