Опять дождь в январе? Белгородцев огорчили прогнозом погоды на выходные

Posted 10 января, 11:25
Published 10 января, 11:25
Modified 10 января, 11:25
Updated 10 января, 11:25
В субботу, 11 января, в приграничном регионе синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Днём возможно выпадение мокрого снега вместе с дождём. Порывы ветра южной четверти будут достигать 8-13 м/с.
Во всей области в ночное и дневное время суток температура воздуха не превысит +6 ˚С и не опустится ниже +1 ˚С. В Белгороде сложится схожая ситуация: днём столбик термометра достигнет +5 ˚С, а ночью — до +4 ˚С.
Во второй выходной день, 12 января, в Белгородской области немного похолодает: ночью до -3 ˚С, а днём — до +1 ˚С. При этом никаких осадков не планируется.
Отметим, что в первый месяц 2025 года в Белгородской области и ещё девяти регионах наблюдается аномально тёплая погода. Если верить прогнозам на месяц, морозов и снега ждать не стоит.