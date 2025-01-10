Оптимизация процессов? В компаниях Владимира Зотова опять изменения

Posted 10 января, 14:38
Published 10 января, 14:38
Modified 10 января, 14:40
Updated 10 января, 14:40
В конце декабря 2024 года бизнесмен Владимир Зотов продолжил манипуляции со своими компаниями. На этот раз изменения пережили завод «ЗМС-Технолоджи» и ТД «Сады Белогорья».
В первом случае поменялся учредитель предприятия. С 25 декабря 2024 года 100% долей уставного капитала перешли УК «Развитие», которое, в свою очередь, принадлежит Владимиру Зотову (77,5% долей) и Ларисе Ковалёвой (22,5% долей). С апреля 2024 года 100% УК завода было у ещё одной компании Зотова «Сады Белогорья», а ещё раньше, с 2015 года, ей же принадлежал 51% долей УК, остальные 25% и 24% были у немецких MSV GmbH и AB Agrartechnische Handelsges. mbH соответственно.
Чуть ранее, 18 декабря, в УК «Развитие» сменился руководитель. Гендиректором стала Наталья Королькова, которая почти 15 лет руководила мясоперерабатывающим производством «Агро-Белогорья».
В торговом доме «Сады Белогорья» обошлись без кадровых перестановок, но с 28 декабря компанию начали реорганизовывать, присоединив к уже упомянутому обществу «Сады Белогорья».
Напомним, что ранее журналисты Бел.Ру разобрались в том, какие компании остались у Зотова после потери «Агро-Белогорья».