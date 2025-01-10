Оптимизация процессов? В компаниях Владимира Зотова опять изменения

В первом случае поменялся учредитель предприятия. С 25 декабря 2024 года 100% долей уставного капитала перешли УК «Развитие», которое, в свою очередь, принадлежит Владимиру Зотову (77,5% долей) и Ларисе Ковалёвой (22,5% долей). С апреля 2024 года 100% УК завода было у ещё одной компании Зотова «Сады Белогорья», а ещё раньше, с 2015 года, ей же принадлежал 51% долей УК, остальные 25% и 24% были у немецких MSV GmbH и AB Agrartechnische Handelsges. mbH соответственно.