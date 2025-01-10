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Posted 10 января, 07:47

Published 10 января, 07:47

Modified 10 января, 07:49

Updated 10 января, 07:49

Большой части белгородцев пришлось работать на новогодних праздниках

Объелись салатами, работали и слушали ПВО: как белгородцы провели новогодние выходные

10 января 2025, 07:47
Фото: Изображение Midjourney. Большой части белгородцев пришлось работать на новогодних праздниках

Журналисты узнали, чем белгородцы занимались на праздниках

Сюжет
Праздник
Праздничные нерабочие дни многие ждут больше, чем самого Нового года. Журналисты Бел.Ру спросили белгородцев, как они провели новогодние каникулы. А что делали вы?

В опросе, который Бел.Ру проводило в своём Telegram-канале, принял участие 921 человек. Большинство респондентов — 57% — сказали, что не заметили, как пролетели новогодние выходные.

Намного меньше — 16% опрошенных — отдохнули слишком хорошо. Теперь им требуется ещё несколько дополнительных нерабочих дней, чтобы отдохнуть от отдыха. 13% рассказали, что праздновали Новый год «в своей атмосфере», а 12% — что отметили праздник приятно.

Только 7% счастливчиков смогли завершить все запланированные на новогодние праздники дела, а 6% признались, что переели салатов.

В комментариях к опросу многие поделились, что не смогли отдохнуть в выходные из-за работы. Один человек рассказал, что провёл эти дни, лёжа со свежим гипсом на ноге, а другая белгородка отдохнуть так и не смогла: вместо того, чтобы принимать дома гостей, она с семьёй слушали звуки работы ПВО.

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#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Праздник#Опрос#Отдых#Каникулы#Белгород#Новогодние выходные
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