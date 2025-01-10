Объелись салатами, работали и слушали ПВО: как белгородцы провели новогодние выходные

Posted 10 января, 07:47
Published 10 января, 07:47
Modified 10 января, 07:49
Updated 10 января, 07:49
В опросе, который Бел.Ру проводило в своём Telegram-канале, принял участие 921 человек. Большинство респондентов — 57% — сказали, что не заметили, как пролетели новогодние выходные.
Намного меньше — 16% опрошенных — отдохнули слишком хорошо. Теперь им требуется ещё несколько дополнительных нерабочих дней, чтобы отдохнуть от отдыха. 13% рассказали, что праздновали Новый год «в своей атмосфере», а 12% — что отметили праздник приятно.
Только 7% счастливчиков смогли завершить все запланированные на новогодние праздники дела, а 6% признались, что переели салатов.
В комментариях к опросу многие поделились, что не смогли отдохнуть в выходные из-за работы. Один человек рассказал, что провёл эти дни, лёжа со свежим гипсом на ноге, а другая белгородка отдохнуть так и не смогла: вместо того, чтобы принимать дома гостей, она с семьёй слушали звуки работы ПВО.