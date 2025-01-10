Объелись салатами, работали и слушали ПВО: как белгородцы провели новогодние выходные

В комментариях к опросу многие поделились, что не смогли отдохнуть в выходные из-за работы. Один человек рассказал, что провёл эти дни, лёжа со свежим гипсом на ноге, а другая белгородка отдохнуть так и не смогла: вместо того, чтобы принимать дома гостей, она с семьёй слушали звуки работы ПВО.