Новый реестр на 936 пострадавших белгородских семей представили правительству РФ

Posted 10 января, 06:19
Published 10 января, 06:19
Modified 10 января, 06:30
Updated 10 января, 06:30
Подготовленный список включает 936 белгородских семей. Документ уже согласован с федеральными ведомствами. Сейчас завершены ключевые этапы согласования, и в ближайшее время деньги должны поступить в область для перечисления владельцам жилья.
Губернатор Вячеслав Гладков подчеркнул, что подготовка следующего реестра также уже ведётся, так как число разрушенных домов продолжает расти. Если возникают сложности с процессом или есть вопросы, жители могут обратиться напрямую к главам муниципалитетов, региональному министру строительства Оксане Козлитиной или в приёмную главы региона. Гладков заверил, что все обращения будут обработаны в максимально короткие сроки.