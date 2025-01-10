Новый реестр на 936 пострадавших белгородских семей представили правительству РФ

Губернатор Вячеслав Гладков подчеркнул, что подготовка следующего реестра также уже ведётся, так как число разрушенных домов продолжает расти. Если возникают сложности с процессом или есть вопросы, жители могут обратиться напрямую к главам муниципалитетов, региональному министру строительства Оксане Козлитиной или в приёмную главы региона. Гладков заверил, что все обращения будут обработаны в максимально короткие сроки.