bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 10 января, 06:19

Published 10 января, 06:19

Modified 10 января, 06:30

Updated 10 января, 06:30

При обстрелах нередко страдает жильё белгородцев

Новый реестр на 936 пострадавших белгородских семей представили правительству РФ

10 января 2025, 06:19
Фото: 1MI. При обстрелах нередко страдает жильё белгородцев

Гладков ответил на вопрос о новом транше выплат для пострадавших белгородцев

Сюжет
Выплаты
Речь идёт о людях, чьи дома разрушены или кто переселён из закрытых населённых пунктов. По словам губернатора, требуется подготовить ещё как минимум один реестр.

Подготовленный список включает 936 белгородских семей. Документ уже согласован с федеральными ведомствами. Сейчас завершены ключевые этапы согласования, и в ближайшее время деньги должны поступить в область для перечисления владельцам жилья.

Губернатор Вячеслав Гладков подчеркнул, что подготовка следующего реестра также уже ведётся, так как число разрушенных домов продолжает расти. Если возникают сложности с процессом или есть вопросы, жители могут обратиться напрямую к главам муниципалитетов, региональному министру строительства Оксане Козлитиной или в приёмную главы региона. Гладков заверил, что все обращения будут обработаны в максимально короткие сроки.

За неделю белгородцам выплатили 391 млн рублей. За что?
Узнать подробнее
Читайте также:
Власти встретились с недовольными бойцами «Барс-Белгород». Что обсуждали?«Бог хранит святое Белогорье»: Вячеслав Гладков поздравил белгородцев с РождествомСистема изувечена: Гладков раскритиковал подготовку водителей в Белгородской области
#Анна Селищева#Общество#Белгородская область#Денежные выплаты#Выплаты#Белгород#Вячеслав Гладков#Приграничье#Разрушения
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика