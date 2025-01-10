Несмотря на «плюс»: где покататься на коньках в Белгороде?

Posted 10 января, 10:11
Published 10 января, 10:11
Modified 10 января, 10:13
Updated 10 января, 10:13
Первая крытая ледовая арена находится на четвёртом этаже «МегаГринна». Она, наверное, самая популярная у белгородцев, так как рядом расположен фудкорт и зона с аттракционами и игровыми автоматами.
Каток работает каждый день, с актуальным расписанием можно ознакомиться на карточке ниже. В пятницу, субботу и воскресенье могут появиться дополнительные сеансы. О них сообщают в соцсетях катка.
Билеты без проката коньков для детей (до 13 лет включительно) стоят 250 рублей, для взрослых — 300 рублей. С прокатом — 450 рублей и 500 рублей соответственно. Дополнительно в прокат можно взять защиту. Это обойдётся в ещё 150 рублей.
Если самостоятельно стоять на коньках пока тяжело, то можно арендовать «фигуристов-помощников» за ещё 300 рублей сверху. Речь идёт о фигурах в форме пингвинов и котиков с ручками, на которые можно опереться во время катания. Во столько же обойдётся заточка коньков.
Ещё одно место притяжения любителей резать лёд. «Оранжевый лёд» открылся более 20 лет назад рядом с дворцом спорта «Космос» на Харьковской горе и был первым крытым ледовым катком в городе.
Обычно массовые катания здесь проводятся только на выходных. Но на новогодних праздниках в 2025 году, до 12 января, каток будет работать иначе: всего будет семь сеансов, первый начинается в 13:00, а последний — в 21:30.
Вход для детей (до 14 лет) обойдётся в 200 рублей, для взрослых — в 250 рублей. Также можно взять на прокат коньки, это стоит 150 рублей в час. Такая же цена у проката помощника фигуриста.
Третья арена находится на улице Корочанская, в восточной части Белгорода. В основном её используют для занятий спортивные секции, но до 12 января каждый день будут работать шесть сеансов. Первый начинается в 14:00, последний — в 20:30.
Здесь цены такие же, как и в «Оранжевом льде». За исключением наличия заточки коньков. Он стоит 150 рублей.