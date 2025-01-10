Несмотря на «плюс»: где покататься на коньках в Белгороде?

Если самостоятельно стоять на коньках пока тяжело, то можно арендовать «фигуристов-помощников» за ещё 300 рублей сверху. Речь идёт о фигурах в форме пингвинов и котиков с ручками, на которые можно опереться во время катания. Во столько же обойдётся заточка коньков.