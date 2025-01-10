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Posted 10 января, 14:49

Published 10 января, 14:49

Modified 10 января, 14:51

Updated 10 января, 14:51

Белгородцы высказались о салютах и фейерверках во время новогодних праздников

«Не год Крысы»: что думают белгородцы о запусках салютов вопреки запретам

10 января 2025, 14:49
Фото: 1MI.

Белгородцы высказались о салютах и фейерверках во время новогодних праздников

Сюжет
Новый год
В регионе нельзя использовать пиротехнические изделия с 2022 года. Несмотря на запрет, белгородцы устраивали шоу во время новогодних праздников. Подробности — ниже.

О запрете

В апреле 2022 года в Белгородской области приняли постановление, которое устанавливает ограничения на использование пиротехнических изделий физлицами и организациями, включая бытовые. Нарушение запрета влечёт за собой ответственность в соответствии со статьей о мелком хулиганстве, что может привести к наложению штрафа или административного ареста на 15 суток.

Незаконная продажа пиротехнических изделий подпадает под другую статью. За это нарушение белгородцам могут выписать штрафы в размере от 1,5 до 2 тысяч рублей, должностным лицам — от 3 до 4 тысяч рублей, а юридическим лицам — от 30 до 40 тысяч рублей. При этом незаконно реализованную продукцию могут конфисковать.

Шалость удалась

Несмотря на запрет, белгородцы не ограничивали себя во время новогодних праздников и устраивали шоу. К примеру, 1 января на улице Садовой в Белгороде местные жители запустили фейерверк.

Позже правоохранители нашли виновного. Им оказался 44-летний белгородец. Мужчина рассказал, что пиротехнику получил в подарок от родственников. При этом о запрете белгородец знал, но желание устроить праздник оказалось сильнее. Теперь мужчине грозит штраф.

4 января устроили фейерверк жители микрорайона Новый. Об этом сообщили в Telegram-канале «Белгород №1». Позже выяснилось, что салют запустили на улице Пушкарная. Как оказалось, компания отмечала день рождения.

Кроме этого, в Сети появилось видео запуска салюта в районе улицы Донецкая в Белгороде.

Вечером 8 января жителей Губкина встревожили звуки взрывов, что вызвало сильный испуг у детей и заставило посетителей магазинов выбежать на улицу, чтобы выяснить, что происходит. Оказалось, что люди решили устроить фейерверк.

Михаил Лобазнов, глава Губкинского округа, заявил, что передал информацию в полицию с целью выявления виновных и привлечения их к установленной законом ответственности.

Мнение людей

Судя по комментариям, которые люди оставляли в соцсетях под видео с салютами и фейерверками, мнения разделились. К примеру, один из пользователей отметил, что плохой поступок совершил не тот, кто запускал салют, а кто его снимал и выложил в Сеть: «Фейерверк с салютом не путайте. Везде есть в открытой продаже. Новый год Змеи, а не Крысы…».

Белгородка Антонина, в свою очередь, подметила, что власти просили воздержаться от запуска фейерверков.

Нет, неймётся, пока по голове не отхватят — не успокоятся. А потом будет власть виновата. Соблюдайте законы, граждане, и будет вам счастье.
Антонина

Её поддержала Светлана, отметившая, что те, кто запускает салюты, создают проблемы и очередной раз подвергают других опасности. Женщина даже предложила своё наказание для виновных: «Убирать все праздники город от мусора. Такое им наказание, чтобы все видели. Может, в следующий раз подумают».

Наказать, «несмотря на ранги и чины», также потребовала и пользователь Жанна.

Другие же высказались, что фейерверки безопасные и не стоит по этому поводу поднимать скандал, «ведь на дворе были праздники, а они (кто запускает — прим.ред.) делали всё тихо».

Запрет есть, но купить можно

Несмотря на то, что в магазинах купить пиротехнику белгородцы не могут, заказать изделия можно через маркетплейсы. К примеру, на Ozon одним из самых дешёвых вариантов оказался салют с семью зарядами, который бьет на высоту до 20 метров. Его стоимость на момент публикации материала составляла 625 рублей.

Фото: Ozon

Среди самых дорогих вариантов — фейерверк-шоу в коробке с 272 залпами. Стоимость — более 125 тысяч рублей.

Фото: Ozon

Что касается самых популярных вариантов, то покупатели чаще всего приобретают салют с 25 зарядами, время работы которого составляет порядка 30 секунд. Стоимость — чуть более 2000 рублей.

Фото: Ozon

А ещё популярностью пользуется фейерверк с 25 зарядами с экстравагантным названием «Поднять перископ». Залпы салюта достигают высоты в 45 метров. Его можно приобрести почти за 4000 рублей.

Фото: Ozon

Таким образом, несмотря на запреты и штрафы, некоторые белгородцы с размахом встретили 2025 год. Порой их действия пугали одних горожан, а других вдохновляли.

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