«Не год Крысы»: что думают белгородцы о запусках салютов вопреки запретам

Судя по комментариям, которые люди оставляли в соцсетях под видео с салютами и фейерверками, мнения разделились. К примеру, один из пользователей отметил, что плохой поступок совершил не тот, кто запускал салют, а кто его снимал и выложил в Сеть: «Фейерверк с салютом не путайте. Везде есть в открытой продаже. Новый год Змеи, а не Крысы…».