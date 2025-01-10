«Не год Крысы»: что думают белгородцы о запусках салютов вопреки запретам

Posted 10 января, 14:49
Published 10 января, 14:49
Modified 10 января, 14:51
Updated 10 января, 14:51
В апреле 2022 года в Белгородской области приняли постановление, которое устанавливает ограничения на использование пиротехнических изделий физлицами и организациями, включая бытовые. Нарушение запрета влечёт за собой ответственность в соответствии со статьей о мелком хулиганстве, что может привести к наложению штрафа или административного ареста на 15 суток.
Незаконная продажа пиротехнических изделий подпадает под другую статью. За это нарушение белгородцам могут выписать штрафы в размере от 1,5 до 2 тысяч рублей, должностным лицам — от 3 до 4 тысяч рублей, а юридическим лицам — от 30 до 40 тысяч рублей. При этом незаконно реализованную продукцию могут конфисковать.
Несмотря на запрет, белгородцы не ограничивали себя во время новогодних праздников и устраивали шоу. К примеру, 1 января на улице Садовой в Белгороде местные жители запустили фейерверк.
Позже правоохранители нашли виновного. Им оказался 44-летний белгородец. Мужчина рассказал, что пиротехнику получил в подарок от родственников. При этом о запрете белгородец знал, но желание устроить праздник оказалось сильнее. Теперь мужчине грозит штраф.
Кроме этого, в Сети появилось видео запуска салюта в районе улицы Донецкая в Белгороде.
Вечером 8 января жителей Губкина встревожили звуки взрывов, что вызвало сильный испуг у детей и заставило посетителей магазинов выбежать на улицу, чтобы выяснить, что происходит. Оказалось, что люди решили устроить фейерверк.
Михаил Лобазнов, глава Губкинского округа, заявил, что передал информацию в полицию с целью выявления виновных и привлечения их к установленной законом ответственности.
Судя по комментариям, которые люди оставляли в соцсетях под видео с салютами и фейерверками, мнения разделились. К примеру, один из пользователей отметил, что плохой поступок совершил не тот, кто запускал салют, а кто его снимал и выложил в Сеть: «Фейерверк с салютом не путайте. Везде есть в открытой продаже. Новый год Змеи, а не Крысы…».
Белгородка Антонина, в свою очередь, подметила, что власти просили воздержаться от запуска фейерверков.
Нет, неймётся, пока по голове не отхватят — не успокоятся. А потом будет власть виновата. Соблюдайте законы, граждане, и будет вам счастье.
Антонина
Её поддержала Светлана, отметившая, что те, кто запускает салюты, создают проблемы и очередной раз подвергают других опасности. Женщина даже предложила своё наказание для виновных: «Убирать все праздники город от мусора. Такое им наказание, чтобы все видели. Может, в следующий раз подумают».
Наказать, «несмотря на ранги и чины», также потребовала и пользователь Жанна.
Другие же высказались, что фейерверки безопасные и не стоит по этому поводу поднимать скандал, «ведь на дворе были праздники, а они (кто запускает — прим.ред.) делали всё тихо».
Несмотря на то, что в магазинах купить пиротехнику белгородцы не могут, заказать изделия можно через маркетплейсы. К примеру, на Ozon одним из самых дешёвых вариантов оказался салют с семью зарядами, который бьет на высоту до 20 метров. Его стоимость на момент публикации материала составляла 625 рублей.
Среди самых дорогих вариантов — фейерверк-шоу в коробке с 272 залпами. Стоимость — более 125 тысяч рублей.
Что касается самых популярных вариантов, то покупатели чаще всего приобретают салют с 25 зарядами, время работы которого составляет порядка 30 секунд. Стоимость — чуть более 2000 рублей.
А ещё популярностью пользуется фейерверк с 25 зарядами с экстравагантным названием «Поднять перископ». Залпы салюта достигают высоты в 45 метров. Его можно приобрести почти за 4000 рублей.
Таким образом, несмотря на запреты и штрафы, некоторые белгородцы с размахом встретили 2025 год. Порой их действия пугали одних горожан, а других вдохновляли.