«Нашёл в кровати таракана»: юные белгородцы страдают от насекомых в детсаду?

Posted 10 января, 08:04
Published 10 января, 08:04
Modified 10 января, 08:04
Updated 10 января, 08:04
По словам одной женщины, экс-мэр Старого Оскола Андрей Чесноков около двух месяцев назад обещал провести проверку в детском саду № 63 по поводу тараканов. Но этого так и не произошло, а проблема с насекомыми стала ещё острее.
«Мой ребёнок нашёл в своей кровати таракана. А до этого — во время обеда — возле соседской тарелки за столом! Кто-то вообще отдаёт отчёт, что это опасно? Это антисанитария!» — написала белгородка.
Также жительница приложила якобы прошлый ответ Чеснокова, где тот обещал провести дополнительную проверку и отметил, что тараканов на пищеблоке детского сада не обнаружили.
Вчера, 9 января, на обращение отреагировал первый замглавы Старооскольского округа Владимир Жданов. Он объяснил, что проверка состоялась 1 ноября — специалисты не обнаружили тараканов ни в пищеблоке, ни в группах. Однако пообещал провести дополнительные контрольные проверки.
Напомним, что в декабре в Губкине на 30 дней прекратил свою трудовую деятельность детский сад № 37. Такое решение принял городской суд, поскольку за одну ночь сразу 18 детей заболели норовирусной инфекцией.