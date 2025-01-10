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Posted 10 января, 08:04

Published 10 января, 08:04

Modified 10 января, 08:04

Updated 10 января, 08:04

Тараканы испугали юных белгородцев

«Нашёл в кровати таракана»: юные белгородцы страдают от насекомых в детсаду?

10 января 2025, 08:04
Фото: Изображение Midjourney. Тараканы испугали юных белгородцев

Белгородцы бьют тревогу из-за тараканов в детсаду

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Новости Старого Оскола
Тараканов нашли не только в кровати ребёнка, но и на обеденном столе. Жалобу оставила жительница региона. Ей ответил старооскольский чиновник, который отметил, что прошлая проверка проблем с насекомыми не выявила.

По словам одной женщины, экс-мэр Старого Оскола Андрей Чесноков около двух месяцев назад обещал провести проверку в детском саду № 63 по поводу тараканов. Но этого так и не произошло, а проблема с насекомыми стала ещё острее.

«Мой ребёнок нашёл в своей кровати таракана. А до этого — во время обеда — возле соседской тарелки за столом! Кто-то вообще отдаёт отчёт, что это опасно? Это антисанитария!» — написала белгородка.

Также жительница приложила якобы прошлый ответ Чеснокова, где тот обещал провести дополнительную проверку и отметил, что тараканов на пищеблоке детского сада не обнаружили.

Вчера, 9 января, на обращение отреагировал первый замглавы Старооскольского округа Владимир Жданов. Он объяснил, что проверка состоялась 1 ноября — специалисты не обнаружили тараканов ни в пищеблоке, ни в группах. Однако пообещал провести дополнительные контрольные проверки.

Напомним, что в декабре в Губкине на 30 дней прекратил свою трудовую деятельность детский сад № 37. Такое решение принял городской суд, поскольку за одну ночь сразу 18 детей заболели норовирусной инфекцией.

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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Старый Оскол#Новости Старого Оскола#Детсад#Тараканы#Белгород#Владимир Жданов
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