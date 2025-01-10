Лазарева покоряет Москву? Белгородская предприниматель зарегистрировала ИП в столице

Posted 10 января, 15:45
Published 10 января, 15:45
Modified 10 января, 15:47
Updated 10 января, 15:47
О планах молодой бизнесвумен редакции Бел.Ру сообщил источник. Журналисты изучили данные аналитической системы «СПАРК-Интерфакс» и подтвердили информацию.
Марина Лазарева действительно в конце прошлого года — с 19 по 24 декабря — зарегистрировала ИП в Москве. Деятельность бизнеса будет касаться ресторанов и услуг по доставке продуктов питания.
На данный момент Лазарева является полноправной владелицей кондитерской студии Dolce vita, банкетного зала «Жемчужина» и выездного ресторана «Фамильный дом вкуса». Суши-бар «Ямаки», владелицей которого она также являлась, недавно закрылся, а ООО находится в стадии ликвидации.