Лазарева покоряет Москву? Белгородская предприниматель зарегистрировала ИП в столице

Белгородская бизнесвумен Марина Лазарева зарегистрировала ИП в Москве

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Руководительница компании «Фамильный дом вкуса» и бывший депутат Белгородского горсовета Марина Лазарева перебралась в Москву и намерена открыть там новый бизнес. Что это будет и чем уже владеет Лазарева?

О планах молодой бизнесвумен редакции Бел.Ру сообщил источник. Журналисты изучили данные аналитической системы «СПАРК-Интерфакс» и подтвердили информацию. Марина Лазарева действительно в конце прошлого года — с 19 по 24 декабря — зарегистрировала ИП в Москве. Деятельность бизнеса будет касаться ресторанов и услуг по доставке продуктов питания. На данный момент Лазарева является полноправной владелицей кондитерской студии Dolce vita, банкетного зала «Жемчужина» и выездного ресторана «Фамильный дом вкуса». Суши-бар «Ямаки», владелицей которого она также являлась, недавно закрылся, а ООО находится в стадии ликвидации. Компания «Фамильный дом вкуса» Лазаревой за год удвоила чистую прибыль в два раза Узнать подробнее Читайте также: Создатель концепции цветочного оформления Белгорода аффилирован с Кариной Лазаревой