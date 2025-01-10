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Posted 10 января, 15:45

Published 10 января, 15:45

Modified 10 января, 15:47

Updated 10 января, 15:47

Марина Лазарева

Лазарева покоряет Москву? Белгородская предприниматель зарегистрировала ИП в столице

10 января 2025, 15:45
Фото: bigbookname.com. Марина Лазарева

Белгородская бизнесвумен Марина Лазарева зарегистрировала ИП в Москве

Сюжет
Новости Белгорода
Руководительница компании «Фамильный дом вкуса» и бывший депутат Белгородского горсовета Марина Лазарева перебралась в Москву и намерена открыть там новый бизнес. Что это будет и чем уже владеет Лазарева?

О планах молодой бизнесвумен редакции Бел.Ру сообщил источник. Журналисты изучили данные аналитической системы «СПАРК-Интерфакс» и подтвердили информацию.

Марина Лазарева действительно в конце прошлого года — с 19 по 24 декабря — зарегистрировала ИП в Москве. Деятельность бизнеса будет касаться ресторанов и услуг по доставке продуктов питания.

На данный момент Лазарева является полноправной владелицей кондитерской студии Dolce vita, банкетного зала «Жемчужина» и выездного ресторана «Фамильный дом вкуса». Суши-бар «Ямаки», владелицей которого она также являлась, недавно закрылся, а ООО находится в стадии ликвидации.

Компания «Фамильный дом вкуса» Лазаревой за год удвоила чистую прибыль в два раза
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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Москва#Новости Белгорода#Эксклюзив#Ресторан#Белгород#Марина Лазарева#Белгородский бизнес
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