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Posted 10 января, 06:55

Published 10 января, 06:55

Modified 10 января, 06:57

Updated 10 января, 06:57

Какой кинотеатр лучший в Белгородской области?

Какой кинотеатр лучший в Белгородской области?

10 января 2025, 06:55
Фото: 1MI.
Сюжет
Эксклюзив
Журналисты Бел.Ру изучили оценки пользователей разных сервисов. Мнения белгородцев разделились.

«Кинопоиск»

Согласно данным «Кинопоиска», рейтинг кинотеатров в Белгороде выглядит следующий образом:

  1. «Русич» — 8,8
  2. «Гриннфильм» — 8,3
  3. «Синема Парк» — 8,2
  4. «Синема Стар Рио» — 6,8
  5. «Спутник Белгород» — 5

Журналисты Бел.Ру сравнили сведения с оценками 2ГИС и сервиса «Яндекс Карты». Также мы изучил оценки, которые оставили жители региона кинотеатрам в своих муниципалитетах.

2ГИС

По данным сервиса, рейтинг самых лучших кинотеатров области, выглядит следующим образом:

  1. «Спутник» (Алексеека) — 5 при одной оценке
  2. «Синема 5-Маскарад» (Старый Оскол) — 4,8 при 42 оценках
  3. «Чарли» (Старый Оскол) — 4,1 при 23 оценках
  4. «Русич» (Белгород) — 3,9 при 137 оценках
  5. «Гриннфильм» (Белгород, «Мега Гринн») — 3,7 при 56 оценках
  6. «Синема Парк» (Белгород, «Сити Молл») — 3,2 при 87 оценках
  7. «Синема Стар» (Белгород, «РИО») — 3,1 при 20 оценках
  8. «Спутник» (Белгород, ТЦ «Спутник») — 2,8 при 6 оценках
  9. Кинотеатр им. Н. Ф. Ватутина (Валуйки) — 1 при 6 оценках

«Яндекс Карты»

Судя по информации этого сервиса, рейтинг лучших кинотеатров области выглядит следующим образом:

  1. «Синема 5-Маскарад» (Старый Оскол) — 4,6 при 2547 оценках
  2. «Гриннфильм» (Белгород, «Мега Гринн») — 4,5 при 3150 оценках
  3. «Русич» (Белгород) — 4,4 при 5822 оценках
  4. «Синема Парк» (Белгород, «Сити Молл») — 4,4 при 2751 оценке
  5. Кинотеатр им. Н. Ф. Ватутина (Валуйки) — 4,4 при 1219 оценках
  6. «Чарли» (Старый Оскол) — 4,3 при 1983 оценках
  7. «Спутник» (Алексеека) — 4,3 при 499 оценках
  8. «Синема Стар» (Белгород, «РИО») — 4,3 при 524 оценках
  9. «Спутник» (Белгород, ТЦ «Спутник») — 4,1 при 223 оценках

Напомним, ранее журналисты Бел.Ру изучили статистику и узнали, какие фильмы больше всего смотрели на новогодних праздниках белгородцы в кинотеатрах. Подробности — по ссылке.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Старый Оскол#Кинотеатры#Валуйки#Русич#Эксклюзив#Белгород#Спутник Белгород
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