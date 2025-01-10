Какой кинотеатр лучший в Белгородской области?

Posted 10 января, 06:55
Published 10 января, 06:55
Modified 10 января, 06:57
Updated 10 января, 06:57
Согласно данным «Кинопоиска», рейтинг кинотеатров в Белгороде выглядит следующий образом:
Журналисты Бел.Ру сравнили сведения с оценками 2ГИС и сервиса «Яндекс Карты». Также мы изучил оценки, которые оставили жители региона кинотеатрам в своих муниципалитетах.
По данным сервиса, рейтинг самых лучших кинотеатров области, выглядит следующим образом:
Судя по информации этого сервиса, рейтинг лучших кинотеатров области выглядит следующим образом:
Напомним, ранее журналисты Бел.Ру изучили статистику и узнали, какие фильмы больше всего смотрели на новогодних праздниках белгородцы в кинотеатрах. Подробности — по ссылке.