Как белгородский бизнес, пострадавший при обстрелах, «борется» со страховщиками?

Posted 10 января, 10:46
Published 10 января, 10:46
Modified 10 января, 10:46
Updated 10 января, 10:46
Фирма «СМ-Агро» в Белгородской области, где производят масло, пострадала от обстрелов ещё весной 2022 года. Тогда разрушения получили всего несколько строений, но сумма ущерба достигла 4,3 млн рублей.
В страховой компании отказались компенсировать повреждения, поэтому руководители фирмы вместе с их представителем Иваном Годуевым обратились в полицию, где их признали пострадавшими. После этого бизнесмены смогли вновь прийти в страховую, где им снова отказали: причиной послужили якобы «военные действия», из-за которых строения и оказались разрушены.
Но предприниматели пошли дальше: собрали необходимые документы и обратились в суд — первая инстанция вынесла решение в их пользу. Оказалось, что страховщики никак не смогли доказать, что в момент повреждения на территории посёлка Политотдельский Белгородского района велись какие-либо боевые действия.
Бизнесмены смогли получить компенсацию, однако денежные средства в любой момент могут изъять, поскольку страховщики обратились с иском в кассационный суд для пересмотра решения.
«Параллельно нашему делу рассматривается ещё одно дело московской организации, у которой также пострадали объекты в Шебекино. У них тоже первая и вторая инстанции вынесли решения в их пользу, но кассация им отказала, и они подали жалобу в Верховный суд. Наш суд ждёт, какое решение примет Верховный суд. Они не знают, какое решение выносить», — рассказал журналистам адвокат бизнесменов.
Ранее редакция Бел.Ру уже сообщала о компании из Шебекино, которая пытается добиться компенсации через Верховный суд — речь идёт о ООО «Лафид».
В Верховном суде отмечали, что страховые компании обязаны выплачивать ущерб: на территории России не ведутся боевые действия, никто не объявлял войну, а действия по спецоперации проходят на территории Украины. Однако страховые компании всё равно продолжают бороться за свои права.
Отметим, что белгородские предприятия регулярно страдают от обстрелов ВСУ. Количество получаемого ими ущерба растёт еженедельно. Помогать в восстановлении пытаются не только в региональном правительстве, но и в федеральном.
Кроме того, в правительстве РФ белгородским, курским и воронежским предприятиям компенсируют простой. На эти нужды выделили 350 млн рублей.
На территории региона появился и режим СЭЗ, который поможет бизнесменам минимизировать расходы.