Как белгородский бизнес, пострадавший при обстрелах, «борется» со страховщиками?

В страховой компании отказались компенсировать повреждения, поэтому руководители фирмы вместе с их представителем Иваном Годуевым обратились в полицию, где их признали пострадавшими. После этого бизнесмены смогли вновь прийти в страховую, где им снова отказали: причиной послужили якобы «военные действия», из-за которых строения и оказались разрушены.