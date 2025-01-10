Хайп или поддержка: что белгородцы думают о пиве «Укрытие»?

Posted 10 января, 14:08
Published 10 января, 14:08
Modified 10 января, 14:10
Updated 10 января, 14:10
Некоторые белгородцы, увидев новость о креативном напитке, оскорбились. Одна из местных жительниц даже обратилась к губернатору с просьбой проверить заведение, в котором оно начало продаваться.
Представители бара заявили, что основной целью для создания скандального алкоголя была попытка поддержать людей из приграничья и привлечь к их проблемам внимание остальных россиян.
Такой ответ удовлетворил не всех. Некоторые предположили, что авторы «безвкусной» идеи сделали пиво «для хайпа».
«В чём смысл? Подбодрили они! Типа покой и радость на дне банки пива?»
«Это производитель каким образом „поддерживает“ белгородцев? Издёвками над ними? Что это за хайп над трагедией? Люди уже ничем не брезгуют ради наживы».
«Укрытие в пиве. Призыв к тому, чтоб, наоборот, пили. Это для меня так выглядит, говорю за себя», — начали писать белгородцы в соцсетях.
Другие встретили задумку положительно, как некую попытку посмеяться над ситуацией, чтобы не впадать в бесконечное уныние. И даже начали интересоваться, где можно приобрести баночку «Укрытия» хотя бы на память.
«Это своего рода стёб. Как ещë жить, когда сложно? Смеяться над проблемой. Главное — грань. […] „Укрытие“ — это норм, по мне. Не пробовал. Наверное, укрывает».
Остряки начали шутить, что такие «аптечки» должны размещать в каждой бетонной конструкции, чтобы прячущимся было легче «справляться со стрессом». А выдумщики стали перебирать альтернативные варианты напитка.
«Предлагаю назвать пиво „Пробка в Северном“. Может тогда на неё обратят внимание?»
«Ждём водку „БПЛА“, но она должна быть не 40 градусов, а как минимум 45».