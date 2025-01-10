Год новый, расписание старое: в Белгороде не обновился график движения автобусов?

Напомним, пока что стоимость проезда в общественном транспорте осталась прежней — 20 рублей по карте и 25 рублей наличными. По словам главы минтранса Сергея Евтушенко, вопрос повышения тарифов всё ещё находится на стадии рассмотрения из-за инфляции и увеличения затрат перевозчиков.