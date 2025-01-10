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Posted 10 января, 07:32

Published 10 января, 07:32

Modified 10 января, 07:32

Updated 10 января, 07:32

В Белгороде пока не обновилось расписание автобусов

Год новый, расписание старое: в Белгороде не обновился график движения автобусов?

10 января 2025, 07:32
Фото: 1MI. В Белгороде пока не обновилось расписание автобусов

В ЕТК объяснили ситуацию с расписанием автобусов в Белгородской агломерации

Сюжет
Автобус
Для пассажиров Белгорода и Белгородского района до конца месяца актуально прошлогоднее расписание. Почему, объяснил один из перевозчиков — Единая транспортная компания.

Новая маршрутная сеть на 2025 год начнёт действовать с 1 февраля. Поэтому для пассажиров Белгорода и Белгородского района пока актуально прошлогоднее расписание.

Актуальное расписание пока можно найти на информационных ресурсах компании.

Напомним, пока что стоимость проезда в общественном транспорте осталась прежней — 20 рублей по карте и 25 рублей наличными. По словам главы минтранса Сергея Евтушенко, вопрос повышения тарифов всё ещё находится на стадии рассмотрения из-за инфляции и увеличения затрат перевозчиков.

Пока по 20? Что происходит со стоимостью проезда в автобусах в Белгороде
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#Анна Селищева#Белгородский район#Расписание#Автобус#Новости Белгорода#Белгород#ЕТК
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