Год новый, расписание старое: в Белгороде не обновился график движения автобусов?

Posted 10 января, 07:32
Published 10 января, 07:32
Modified 10 января, 07:32
Updated 10 января, 07:32
Новая маршрутная сеть на 2025 год начнёт действовать с 1 февраля. Поэтому для пассажиров Белгорода и Белгородского района пока актуально прошлогоднее расписание.
Актуальное расписание пока можно найти на информационных ресурсах компании.
Напомним, пока что стоимость проезда в общественном транспорте осталась прежней — 20 рублей по карте и 25 рублей наличными. По словам главы минтранса Сергея Евтушенко, вопрос повышения тарифов всё ещё находится на стадии рассмотрения из-за инфляции и увеличения затрат перевозчиков.