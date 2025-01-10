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Posted 10 января, 08:49

Published 10 января, 08:49

Modified 10 января, 08:49

Updated 10 января, 08:49

Погода не позволяет белгородцев покататься на коньках

Ещё покатаемся? Когда откроют ледовые площадки в Белгороде

10 января 2025, 08:49
Фото: 1MI. Погода не позволяет белгородцев покататься на коньках

В Белгороде обозначили сроки открытия ледовых катков

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Новости Белгорода
Со среды катки в парке Ленина и на улице Есенина закрыты. Мэр Белгорода Валентин Демидов рассказал, когда их снова откроют.

Мэр Белгорода Валентин Демидов прокомментировал ситуацию с закрытием ледовой дорожки в парке Ленина и катка на улице Есенина. По его словам, катки не работают из-за резкого повышения температуры.

Холодильные установки работают до +3 °C, если нет прямых солнечных лучей и дождя. Для оптимальных условий катания необходима минусовая температура хотя бы на уровне -1 °C. Ожидается, что катки откроются после стабилизации погоды, а перед запуском специалисты проведут работы по заливке и шлифовке льда.

Напомним, что со среды в Белгороде держится плюсовая температура: от +4 до +8 °C. Это не первое потепление в зимнем сезоне: ледовые дорожки в Центральном парке уже закрывали в конце декабря.

Ранее мы рассказывали, где ещё можно покататься на льду в городе.

Ледовые катки в Белгороде и за городом: где покататься на зимних каникулах?
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#Анна Селищева#Город#Каток#Парк ленина#Новости Белгорода#Белгород#Валентин Демидов#Ледовые дорожки#Есенинский каток
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