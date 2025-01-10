Ещё покатаемся? Когда откроют ледовые площадки в Белгороде

Posted 10 января, 08:49
Published 10 января, 08:49
Modified 10 января, 08:49
Updated 10 января, 08:49
Мэр Белгорода Валентин Демидов прокомментировал ситуацию с закрытием ледовой дорожки в парке Ленина и катка на улице Есенина. По его словам, катки не работают из-за резкого повышения температуры.
Холодильные установки работают до +3 °C, если нет прямых солнечных лучей и дождя. Для оптимальных условий катания необходима минусовая температура хотя бы на уровне -1 °C. Ожидается, что катки откроются после стабилизации погоды, а перед запуском специалисты проведут работы по заливке и шлифовке льда.
Напомним, что со среды в Белгороде держится плюсовая температура: от +4 до +8 °C. Это не первое потепление в зимнем сезоне: ледовые дорожки в Центральном парке уже закрывали в конце декабря.
Ранее мы рассказывали, где ещё можно покататься на льду в городе.