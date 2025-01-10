Ещё покатаемся? Когда откроют ледовые площадки в Белгороде

Холодильные установки работают до +3 °C, если нет прямых солнечных лучей и дождя. Для оптимальных условий катания необходима минусовая температура хотя бы на уровне -1 °C. Ожидается, что катки откроются после стабилизации погоды, а перед запуском специалисты проведут работы по заливке и шлифовке льда.