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Posted 10 января, 07:50

Published 10 января, 07:50

Modified 10 января, 07:50

Updated 10 января, 07:50

Белгородцы не против доставки готовых блюд

Доставка вместо кастрюль: белгородцы «подсели» на готовую еду?

10 января 2025, 07:50
Фото: 1MI. Белгородцы не против доставки готовых блюд

Белгородстат: 44% белгородцев выбирают доставку готовой еды

Специалисты из Белгородстата раскрыли, сколько жителей региона предпочитают заказывать доставку готовой еды вместо приготовления дома. За последние пять лет этот показатель вырос почти на треть.

По данным Белгородстата, 44% жителей региона предпочитают заказывать доставку готовой еды. Этот показатель вырос на 27% по сравнению с 2020 годом. Статистика основана на выборочном наблюдении рациона питания населения.

Отметим, что в Белгороде часть курьеров вынуждена доставлять заказы в касках. При обстрелах некоторые сервисы приостанавливали заказы или повышали стоимость.

Связано это с доставками или нет, но за последние пять лет количество жителей региона с лишним весом выросло на 4,7%.

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#Анна Селищева#Общество#Белгородская область#Еда#Белгород#Доставка еды
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