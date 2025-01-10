Доставка вместо кастрюль: белгородцы «подсели» на готовую еду?

Posted 10 января, 07:50
Published 10 января, 07:50
Modified 10 января, 07:50
Updated 10 января, 07:50
По данным Белгородстата, 44% жителей региона предпочитают заказывать доставку готовой еды. Этот показатель вырос на 27% по сравнению с 2020 годом. Статистика основана на выборочном наблюдении рациона питания населения.
Отметим, что в Белгороде часть курьеров вынуждена доставлять заказы в касках. При обстрелах некоторые сервисы приостанавливали заказы или повышали стоимость.
Связано это с доставками или нет, но за последние пять лет количество жителей региона с лишним весом выросло на 4,7%.