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Posted 10 января, 06:58

Published 10 января, 06:58

Modified 10 января, 07:00

Updated 10 января, 07:00

Прокуратура взяла на контроль происшествие на птицефабрике «Черкизово Куриное Царство»

Что известно о крупном пожаре на птицефабрике «Черкизово»?

10 января 2025, 06:58
Фото: Прокуратура Курской области. Прокуратура взяла на контроль происшествие на птицефабрике «Черкизово Куриное Царство»

В ГК «Черкизово» рассказали подробности о пожаре на птицефабрике

Сюжет
Пожар
В четверг, 9 января, на одном из предприятий ГК «Черкизово» возник сильный пожар. Выяснилось, что горела птицефабрика АО «Куриное царство». Что на данный момент известно о причинах и последствиях возгорания?

Пожар произошёл на одной из семи площадок по выращиванию бройлеров птицеводческого комплекса компании в селе Герасимово Горшеченского района Курской области. Об этом Бел.Ру сообщили в пресс-службе группы «Черкизово».

Первоначально предполагали, что причиной возгорания стала атака беспилотника. Однако врио губернатора Александр Хинштейн и представители компании эту версию не подтвердили. Возможно, проблема была связана с неисправностью проводки, но точную причину ещё предстоит установить. Как и размер ущерба.

Огонь распространился на корпуса №2 и №3, в одном из них находились птицы. Сотрудников оперативно эвакуировали из опасной зоны, но один из работников пострадал: его с ожогами руки доставили в больницу, жизни пациента ничего не угрожает.

Площадь возгорания составила примерно 5 тысяч квадратных метров. Пожар был потушен, работа птицеводческого комплекса восстановлена. Районная прокуратура следит за ситуацией и проводит проверку.

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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Происшествия#Старый Оскол#Пожар#Курская область#Черкизово#Куриное царство#Горшеченский район
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