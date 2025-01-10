Что известно о крупном пожаре на птицефабрике «Черкизово»?

Posted 10 января, 06:58
Published 10 января, 06:58
Modified 10 января, 07:00
Updated 10 января, 07:00
Пожар произошёл на одной из семи площадок по выращиванию бройлеров птицеводческого комплекса компании в селе Герасимово Горшеченского района Курской области. Об этом Бел.Ру сообщили в пресс-службе группы «Черкизово».
Первоначально предполагали, что причиной возгорания стала атака беспилотника. Однако врио губернатора Александр Хинштейн и представители компании эту версию не подтвердили. Возможно, проблема была связана с неисправностью проводки, но точную причину ещё предстоит установить. Как и размер ущерба.
Огонь распространился на корпуса №2 и №3, в одном из них находились птицы. Сотрудников оперативно эвакуировали из опасной зоны, но один из работников пострадал: его с ожогами руки доставили в больницу, жизни пациента ничего не угрожает.
Площадь возгорания составила примерно 5 тысяч квадратных метров. Пожар был потушен, работа птицеводческого комплекса восстановлена. Районная прокуратура следит за ситуацией и проводит проверку.