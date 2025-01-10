ЧП в Курске: подросток в балаклаве хотел поджечь школу. Что известно к этому часу?

Posted 10 января, 09:36
Published 10 января, 09:36
Modified 10 января, 09:38
Updated 10 января, 09:38
Около 8:00 16-летний подросток в шляпе и балаклаве ворвался в здание с молотком в руках. Он разбил стекло входной двери школы, затем попытался устроить пожар на первом этаже, используя легковоспламеняющуюся жидкость.
Возгорание удалось предотвратить, пострадавших нет. Подросток, покидая здание, оставил сумку с двумя ножами и бутылкой с жидкостью для розжига.
Сразу после срабатывания тревожной сигнализации в школу прибыл экипаж Росгвардии, однако подросток успел скрыться. Личность юноши уже установили. Его задержали на территории дачного массива СНТ «Мичуринец», в четырёх километрах от места происшествия.
Следствием установлено, что подросток — ученик другого образовательного учреждения, но ранее он обучался в школе № 54. До сегодняшнего дня он не попадал в поле зрения правоохранительных органов. Первичные данные свидетельствуют, что инцидент мог быть связан с личными конфликтами подростка с одной из учениц школы.
Прокуратура Курской области уже начала проверку соблюдения законодательства в части обеспечения безопасности учащихся и профилактики правонарушений среди несовершеннолетних. Планируется, что результаты проверки будут внимательно изучены и вскоре станут основой для дальнейших действий.
Известно, что в отношении подростка уже возбудили уголовное дело.