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Posted 10 января, 09:36

Published 10 января, 09:36

Modified 10 января, 09:38

Updated 10 января, 09:38

Школа, в которой случилось ЧП

ЧП в Курске: подросток в балаклаве хотел поджечь школу. Что известно к этому часу?

10 января 2025, 09:36
Фото: Telegram-канал Александра Хинштейна. Школа, в которой случилось ЧП

Подросток попытался устроить пожар в курской школе

Сюжет
Школа
Сегодня утром в школе № 54 города Курска произошёл тревожный инцидент, который, к счастью, не привёл к пострадавшим, но встал вопрос о безопасности образовательных учреждений.

Около 8:00 16-летний подросток в шляпе и балаклаве ворвался в здание с молотком в руках. Он разбил стекло входной двери школы, затем попытался устроить пожар на первом этаже, используя легковоспламеняющуюся жидкость.

Возгорание удалось предотвратить, пострадавших нет. Подросток, покидая здание, оставил сумку с двумя ножами и бутылкой с жидкостью для розжига.

Сразу после срабатывания тревожной сигнализации в школу прибыл экипаж Росгвардии, однако подросток успел скрыться. Личность юноши уже установили. Его задержали на территории дачного массива СНТ «Мичуринец», в четырёх километрах от места происшествия.

Следствием установлено, что подросток — ученик другого образовательного учреждения, но ранее он обучался в школе № 54. До сегодняшнего дня он не попадал в поле зрения правоохранительных органов. Первичные данные свидетельствуют, что инцидент мог быть связан с личными конфликтами подростка с одной из учениц школы.

Прокуратура Курской области уже начала проверку соблюдения законодательства в части обеспечения безопасности учащихся и профилактики правонарушений среди несовершеннолетних. Планируется, что результаты проверки будут внимательно изучены и вскоре станут основой для дальнейших действий.

Известно, что в отношении подростка уже возбудили уголовное дело.

ЧП в Курске
ЧП в Курске. Фото: Telegram-канал генерал-майора полиции Ирины Волк
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#Анна Селищева#Происшествия#Курская область#Школа#Подросток#Черноземье#Нападение#Чп
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