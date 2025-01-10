ЧП в Курске: подросток в балаклаве хотел поджечь школу. Что известно к этому часу?

Следствием установлено, что подросток — ученик другого образовательного учреждения, но ранее он обучался в школе № 54. До сегодняшнего дня он не попадал в поле зрения правоохранительных органов. Первичные данные свидетельствуют, что инцидент мог быть связан с личными конфликтами подростка с одной из учениц школы.