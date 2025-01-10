Чиновники ответили на претензии о тараканах в белгородском детсаду

Posted 10 января, 16:10
Published 10 января, 16:10
Modified 10 января, 16:10
Updated 10 января, 16:10
В Старом Осколе в детском саду № 63 после обращения жительницы города о якобы появлении тараканов была проведена проверка. Владимир Жданов, исполняющий полномочия главы администрации Старооскольского городского округа, вместе с коллегами лично выехал на место.
По словам Жданова, результаты осмотра не подтвердили информацию о проблеме с насекомыми. Чиновники проверили кухню, игровые комнаты и спальни детского сада.
Жданов подчеркнул, что в учреждении комфортно находиться, а условия для детей соответствуют санитарным нормам.
В начале ноября сотрудники департамента образования уже проводили осмотр учреждения, насекомых в группах и на пищеблоке тогда не обнаружили.
Одна из жительниц Старого Оскола рассказала, что её ребёнок якобы нашёл таракана в кровати, а до этого — на обеденном столе возле тарелки соседа. Женщина высказала недовольство в социальных сетях по поводу антисанитарных условий. Она отметила, что обещанная проверка в детском саду № 63 экс-мэром Старого Оскола Андреем Чесноковым так и не состоялась, а ситуация с тараканами только ухудшилась.
Родители в Белгородской области не раз поднимали вопросы о санитарных условиях в детсадах. Так, в Губкине месяц назад приостановили работу детсада №37 «Ягодка» на 30 дней из-за нарушений гигиенических норм. Проблемы были связаны с неправильным хранением продуктов, заболеванием сотрудников норовирусом, а также нарушениями на пищеблоке и в других помещениях. В результате заражения норовирусом заболели 18 детей. Один ребёнок был госпитализирован. Инфекция передаётся контактным путём или через пищу. Проверка показала проблемы с хранением продуктов и отсутствием необходимого оборудования для контроля температуры и влажности, а также с гигиеной на рабочем месте. Все ошибки были исправлены, и сад признал свою вину.