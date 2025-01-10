Чиновники ответили на претензии о тараканах в белгородском детсаду

Родители в Белгородской области не раз поднимали вопросы о санитарных условиях в детсадах. Так, в Губкине месяц назад приостановили работу детсада №37 «Ягодка» на 30 дней из-за нарушений гигиенических норм. Проблемы были связаны с неправильным хранением продуктов, заболеванием сотрудников норовирусом, а также нарушениями на пищеблоке и в других помещениях. В результате заражения норовирусом заболели 18 детей. Один ребёнок был госпитализирован. Инфекция передаётся контактным путём или через пищу. Проверка показала проблемы с хранением продуктов и отсутствием необходимого оборудования для контроля температуры и влажности, а также с гигиеной на рабочем месте. Все ошибки были исправлены, и сад признал свою вину.