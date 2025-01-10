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Posted 10 января, 16:10

Published 10 января, 16:10

Modified 10 января, 16:10

Updated 10 января, 16:10

Тараканы атаковали детсад?

Чиновники ответили на претензии о тараканах в белгородском детсаду

10 января 2025, 16:10
Фото: 1MI. Тараканы атаковали детсад?

Детсад в Старом Осколе проверили после жалоб на тараканы

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Новости Старого Оскола
В Старом Осколе возник скандал из-за якобы наличия тараканов в детском саду № 63. Местные жители бьют тревогу, а чиновники опровергают наличие насекомых, заявив, что ситуация под контролем. Почему возникла такая путаница и как проверяли условия в садике?

В Старом Осколе в детском саду № 63 после обращения жительницы города о якобы появлении тараканов была проведена проверка. Владимир Жданов, исполняющий полномочия главы администрации Старооскольского городского округа, вместе с коллегами лично выехал на место.

По словам Жданова, результаты осмотра не подтвердили информацию о проблеме с насекомыми. Чиновники проверили кухню, игровые комнаты и спальни детского сада.

Жданов подчеркнул, что в учреждении комфортно находиться, а условия для детей соответствуют санитарным нормам.

В начале ноября сотрудники департамента образования уже проводили осмотр учреждения, насекомых в группах и на пищеблоке тогда не обнаружили.

Одна из жительниц Старого Оскола рассказала, что её ребёнок якобы нашёл таракана в кровати, а до этого — на обеденном столе возле тарелки соседа. Женщина высказала недовольство в социальных сетях по поводу антисанитарных условий. Она отметила, что обещанная проверка в детском саду № 63 экс-мэром Старого Оскола Андреем Чесноковым так и не состоялась, а ситуация с тараканами только ухудшилась.

Родители в Белгородской области не раз поднимали вопросы о санитарных условиях в детсадах. Так, в Губкине месяц назад приостановили работу детсада №37 «Ягодка» на 30 дней из-за нарушений гигиенических норм. Проблемы были связаны с неправильным хранением продуктов, заболеванием сотрудников норовирусом, а также нарушениями на пищеблоке и в других помещениях. В результате заражения норовирусом заболели 18 детей. Один ребёнок был госпитализирован. Инфекция передаётся контактным путём или через пищу. Проверка показала проблемы с хранением продуктов и отсутствием необходимого оборудования для контроля температуры и влажности, а также с гигиеной на рабочем месте. Все ошибки были исправлены, и сад признал свою вину.

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#Анна Селищева#Общество#Белгородская область#Старый Оскол#Санитарные нормы#Новости Старого Оскола#Тараканы#Белгород#Владимир Жданов#Андрей чесноков
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