Белгородцы месяц не могут попасть домой из-за нового руководства кинотеатра «Победа»?

Жители многоквартирного дома вблизи кинотеатра «Победа» в Белгороде не могут попасть в свой двор из-за шлагбаума, который установили сотрудники заведения. По словам одной белгородки, руководство кинотеатра удалило номера телефонов жителей с SIM-карты шлагбаума, а после массовых недовольств внесло, но не все.