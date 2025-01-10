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Posted 10 января, 14:07

Published 10 января, 14:07

Modified 10 января, 14:09

Updated 10 января, 14:09

Кинотеатр «Победа»

Белгородцы месяц не могут попасть домой из-за нового руководства кинотеатра «Победа»?

10 января 2025, 14:07
Фото: bel.ru. Кинотеатр «Победа»

Белгородцы просят решить проблему со шлагбаумом у кинотеатра «Победа»

Сюжет
Новости Белгорода
Автомобилистам мешает въехать во двор шлагбаум, который установила администрация кинотеатра уже месяц назад. При этом, утверждают белгородцы, на уступки руководство якобы не идёт.

Жители многоквартирного дома вблизи кинотеатра «Победа» в Белгороде не могут попасть в свой двор из-за шлагбаума, который установили сотрудники заведения. По словам одной белгородки, руководство кинотеатра удалило номера телефонов жителей с SIM-карты шлагбаума, а после массовых недовольств внесло, но не все.

«Затем кого-то добавили, кого-то не добавили, теперь не могут восстановить. Пять раз обращались! И лично номер записывали в списке. Затем то директора нет — завтра будет, но завтра не приехал, послезавтра — то же самое! <…> Уважаемая администрация, разъясните, пожалуйста, что делать дальше? Не можем заехать домой на парковку с 11 декабря! Какие наши дальнейшие действия?» — задали вопрос в Сети обеспокоенные жители.

Обращение заметил мэр Белгорода Валентин Демидов, который направил жалобу специалистам департамента городского хозяйства на рассмотрение.

Напомним, что кинотеатры «Победа» и «Радуга» планировали закрыть из-за невыгодной работы и множества долгов, однако после многочисленных просьб белгородцев власти решили забрать их в областную собственность, чтобы затем создать в них креативные площадки.

Планировалось, что их работа возобновится в ноябре, но сроки перенесли на 15 марта 2025 года.

Сроки перенесли: когда откроются кинотеатры «Победа» и «Радуга» в Белгороде?
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