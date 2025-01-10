Белгородцы месяц не могут попасть домой из-за нового руководства кинотеатра «Победа»?

Posted 10 января, 14:07
Published 10 января, 14:07
Modified 10 января, 14:09
Updated 10 января, 14:09
Жители многоквартирного дома вблизи кинотеатра «Победа» в Белгороде не могут попасть в свой двор из-за шлагбаума, который установили сотрудники заведения. По словам одной белгородки, руководство кинотеатра удалило номера телефонов жителей с SIM-карты шлагбаума, а после массовых недовольств внесло, но не все.
«Затем кого-то добавили, кого-то не добавили, теперь не могут восстановить. Пять раз обращались! И лично номер записывали в списке. Затем то директора нет — завтра будет, но завтра не приехал, послезавтра — то же самое! <…> Уважаемая администрация, разъясните, пожалуйста, что делать дальше? Не можем заехать домой на парковку с 11 декабря! Какие наши дальнейшие действия?» — задали вопрос в Сети обеспокоенные жители.
Обращение заметил мэр Белгорода Валентин Демидов, который направил жалобу специалистам департамента городского хозяйства на рассмотрение.
Напомним, что кинотеатры «Победа» и «Радуга» планировали закрыть из-за невыгодной работы и множества долгов, однако после многочисленных просьб белгородцев власти решили забрать их в областную собственность, чтобы затем создать в них креативные площадки.
Планировалось, что их работа возобновится в ноябре, но сроки перенесли на 15 марта 2025 года.