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Posted 10 января, 06:31

Published 10 января, 06:31

Modified 10 января, 08:46

Updated 10 января, 08:46

Белгородцы попросили поставить дополнительные дорожные указатели

Белгородцы дошли до губернатора с проблемой с GPS из-за работы РЭБа. Есть ли толк?

10 января 2025, 06:31
Фото: Изображение Midjourney. Белгородцы попросили поставить дополнительные дорожные указатели

Белгородцы недовольны работой навигаторов из-за РЭБа

Белгородцы жалуются на РЭБ, которую продолжают устанавливать на автобусы, рабочую технику и автомобили. По их словам, из-за неё плохо работает спутниковая навигация. Жители предложили решение проблемы, которое прокомментировал Гладков.

Белгородец обратился к главе региона Вячеславу Гладкову с просьбой установить на дорогах дополнительные дорожные указатели с обозначением населённых пунктов.

Такая необходимость возникла из-за работы системы РЭБ, которая глушит спутниковую навигацию. Из-за плохого GPS автомобилисты путаются в дорогах, а водители такси не могут найти своих пассажиров.

Губернатор взял возникшую проблему на контроль, но поинтересовался у жителей, как часто она встречается.

Отметим, что чуть ранее Гладков обращался к белгородцам с просьбой сообщать о неисправных контроллерах, установленных на дверях подъездов. Недавно в трёх муниципалитетах не сработали более 1300 таких устройств.

Сталкивались ли вы с проблемами с GPS из-за работы РЭБ?
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#Александра Склярова#Опросы#Общество#Белгородская область#Навигация#Белгород#Вячеслав Гладков#Спутниковая навигация#РЭБ
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