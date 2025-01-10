Белгородцы дошли до губернатора с проблемой с GPS из-за работы РЭБа. Есть ли толк?

Posted 10 января, 06:31
Published 10 января, 06:31
Modified 10 января, 08:46
Updated 10 января, 08:46
Белгородец обратился к главе региона Вячеславу Гладкову с просьбой установить на дорогах дополнительные дорожные указатели с обозначением населённых пунктов.
Такая необходимость возникла из-за работы системы РЭБ, которая глушит спутниковую навигацию. Из-за плохого GPS автомобилисты путаются в дорогах, а водители такси не могут найти своих пассажиров.
Губернатор взял возникшую проблему на контроль, но поинтересовался у жителей, как часто она встречается.
Отметим, что чуть ранее Гладков обращался к белгородцам с просьбой сообщать о неисправных контроллерах, установленных на дверях подъездов. Недавно в трёх муниципалитетах не сработали более 1300 таких устройств.