Белгородцев зовут на «День счастливой собаки»: что это и что можно подарить?

Posted 10 января, 09:08
Published 10 января, 09:08
Modified 10 января, 09:09
Updated 10 января, 09:09
В Белгороде 11 января пройдёт акция по сбору гуманитарной помощи для бездомных животных, организованная АНО «Пойдём домой!». Мероприятие состоится с 11:00 до 14:00 по адресу: ул. Орлова, дом 84, рядом с магазином «Пятёрочка». Добраться туда можно на автобусах № 23 и № 24.
Что можно принести: препараты от блох и клещей, консервы и сухой корм для собак, крупы (гречка, рис, макароны), одноразовые пелёнки и постельное бельё для животных, а также амуницию (поводки, ошейники).
Если не сможете присутствовать, помощь можно оказать, заказав нужные товары через маркетплейсы.
Напомним, что в конце ноября 2024 года атаке БПЛА подвергся приют для бездомных животных в Строителе. Многие животные пострадали. Власти Яковлевского округа намерены восстановить его до 1 февраля.