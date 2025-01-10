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Posted 10 января, 09:08

Published 10 января, 09:08

Modified 10 января, 09:09

Updated 10 января, 09:09

Акция для собак проходит уже несколько лет

Белгородцев зовут на «День счастливой собаки»: что это и что можно подарить?

10 января 2025, 09:08
Фото: 1MI. Акция для собак проходит уже несколько лет

«День счастливой собаки» вновь пройдёт в Белгороде

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Новости Белгорода
Уже завтра в Белгороде состоится благотворительная акция по сбору гуманитарной помощи для бездомных животных. Что можно принести и где пройдёт сбор?

В Белгороде 11 января пройдёт акция по сбору гуманитарной помощи для бездомных животных, организованная АНО «Пойдём домой!». Мероприятие состоится с 11:00 до 14:00 по адресу: ул. Орлова, дом 84, рядом с магазином «Пятёрочка». Добраться туда можно на автобусах № 23 и № 24.

Что можно принести: препараты от блох и клещей, консервы и сухой корм для собак, крупы (гречка, рис, макароны), одноразовые пелёнки и постельное бельё для животных, а также амуницию (поводки, ошейники).

Если не сможете присутствовать, помощь можно оказать, заказав нужные товары через маркетплейсы.

Напомним, что в конце ноября 2024 года атаке БПЛА подвергся приют для бездомных животных в Строителе. Многие животные пострадали. Власти Яковлевского округа намерены восстановить его до 1 февраля.

Что будет с приютом, попавшим под удар БПЛА под Белгородом, и его собаками?
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#Анна Селищева#Общество#Новости Белгорода#Бездомные собаки#День счастливой собаки#Белгород
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