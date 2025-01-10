Белгородцев зовут на «День счастливой собаки»: что это и что можно подарить?

В Белгороде 11 января пройдёт акция по сбору гуманитарной помощи для бездомных животных, организованная АНО «Пойдём домой!». Мероприятие состоится с 11:00 до 14:00 по адресу: ул. Орлова, дом 84, рядом с магазином «Пятёрочка». Добраться туда можно на автобусах № 23 и № 24.