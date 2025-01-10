Белгородка спряталась в укрытии во время ракетной опасности и получила штраф

Posted 10 января, 12:16
Published 10 января, 12:16
Modified 10 января, 12:16
Updated 10 января, 12:16
Жительница Белгорода обратилась с жалобой: она рассказала, что во время ракетной опасности остановила машину у ближайшего укрытия и побежала туда с детьми. Через девять дней ей пришёл штраф на 1500 рублей за нарушение правил парковки.
В ответ мэр города Валентин Демидов порекомендовал обратиться в ГИБДД, чтобы решить вопрос об отмене штрафа. Рассмотрение будет проводиться в индивидуальном порядке.
Это не первый случай, когда белгородцам выписывают штрафы при опасной обстановке. Около года назад похожий инцидент произошёл с местной жительницей, которая оставила авто под знаком, укрывшись в здании от ракетной угрозы, а позже получила штраф.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подчеркнул, что объявление ракетной опасности не отменяет действие правил дорожного движения и платных парковок. Нарушение ПДД в таких условиях опасно. Оно может привести к аварийным ситуациям, как это случилось с мальчиком, который испугался сирены и побежал к укрытию на красный сигнал светофора. В итоге ребёнок попал под машину.
Напомним, что в Белгороде автомобиль можно бесплатно оставить на платной парковке до 30 минут, а в случае затяжной ракетной опасности штрафы подлежат оспариванию. Мэр города Валентин Демидов заверил, что такие ситуации учитываются при разборе административных материалов, штрафы за вынужденные нарушения не взыскиваются.