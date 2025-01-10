Белгородка спряталась в укрытии во время ракетной опасности и получила штраф

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подчеркнул, что объявление ракетной опасности не отменяет действие правил дорожного движения и платных парковок. Нарушение ПДД в таких условиях опасно. Оно может привести к аварийным ситуациям, как это случилось с мальчиком, который испугался сирены и побежал к укрытию на красный сигнал светофора. В итоге ребёнок попал под машину.