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Posted 10 января, 12:16

Published 10 января, 12:16

Modified 10 января, 12:16

Updated 10 января, 12:16

Сумма штрафа составила 1,5 тыс. рублей

Белгородка спряталась в укрытии во время ракетной опасности и получила штраф

10 января 2025, 12:16
Фото: 1MI. Сумма штрафа составила 1,5 тыс. рублей

Автомобилистка пожаловалась на штраф во время ракетной опасности в Белгороде

Сюжет
Новости Белгорода
Белгородка получила штраф за парковку во время воздушной тревоги. Мэр Валентин Демидов объяснил, как можно решить вопрос.

Жительница Белгорода обратилась с жалобой: она рассказала, что во время ракетной опасности остановила машину у ближайшего укрытия и побежала туда с детьми. Через девять дней ей пришёл штраф на 1500 рублей за нарушение правил парковки.

В ответ мэр города Валентин Демидов порекомендовал обратиться в ГИБДД, чтобы решить вопрос об отмене штрафа. Рассмотрение будет проводиться в индивидуальном порядке.

Белгородке выписали штраф во время РО
Белгородке выписали штраф во время РО
Белгородке выписали штраф во время РО. Фото: Скриншот из комментариев

Это не первый случай, когда белгородцам выписывают штрафы при опасной обстановке. Около года назад похожий инцидент произошёл с местной жительницей, которая оставила авто под знаком, укрывшись в здании от ракетной угрозы, а позже получила штраф.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подчеркнул, что объявление ракетной опасности не отменяет действие правил дорожного движения и платных парковок. Нарушение ПДД в таких условиях опасно. Оно может привести к аварийным ситуациям, как это случилось с мальчиком, который испугался сирены и побежал к укрытию на красный сигнал светофора. В итоге ребёнок попал под машину.

Напомним, что в Белгороде автомобиль можно бесплатно оставить на платной парковке до 30 минут, а в случае затяжной ракетной опасности штрафы подлежат оспариванию. Мэр города Валентин Демидов заверил, что такие ситуации учитываются при разборе административных материалов, штрафы за вынужденные нарушения не взыскиваются.

Могут ли белгородцы оставлять автомобили на платной парковке во время РО?
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#Анна Селищева#Город#Белгородская область#Новости Белгорода#Штрафы пдд#Белгород#Валентин Демидов#Ракетная опасность
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