Белгородец чуть не утонул в замёрзшей реке в погоне за рыбой

Posted 10 января, 09:20
Published 10 января, 09:20
Modified 10 января, 09:20
Updated 10 января, 09:20
Вчера, 9 января, в посёлке Ракитное чуть не случилась трагедия: в утреннее время 65-летний мужчина едва не провалился под лёд реки Ракита. Оказался он там из-за желания порыбачить.
Решив проигнорировать меры безопасности, он сошёл с моста на неокрепший лёд, из-за чего и провалился в воду. Белгородцу повезло, поскольку мимо проходили очевидцы, которые позвонили в службу спасения и помогли мужчине выбраться на берег.
У жителя региона диагностировали переохлаждение. Его пришлось госпитализировать.
Напомним, что похожая ситуация случилась и в декабре: тогда провалившегося под лёд рыбака тоже успели спасти очевидцы.