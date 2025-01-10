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Posted 10 января, 09:20

Published 10 января, 09:20

Modified 10 января, 09:20

Updated 10 января, 09:20

Зимняя рыбалка — опасное занятие

Белгородец чуть не утонул в замёрзшей реке в погоне за рыбой

10 января 2025, 09:20
Фото: 1MI. Зимняя рыбалка — опасное занятие
Второй белгородец за месяц, пытаясь выловить рыбу в реке, провалился под лёд. Его успели спасти очевидцы, сообщили в пресс-службе МЧС региона.

Вчера, 9 января, в посёлке Ракитное чуть не случилась трагедия: в утреннее время 65-летний мужчина едва не провалился под лёд реки Ракита. Оказался он там из-за желания порыбачить.

Решив проигнорировать меры безопасности, он сошёл с моста на неокрепший лёд, из-за чего и провалился в воду. Белгородцу повезло, поскольку мимо проходили очевидцы, которые позвонили в службу спасения и помогли мужчине выбраться на берег.

У жителя региона диагностировали переохлаждение. Его пришлось госпитализировать.

Напомним, что похожая ситуация случилась и в декабре: тогда провалившегося под лёд рыбака тоже успели спасти очевидцы.

Сезон открыт: рыбак под Белгородом провалился под лёд
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#Александра Склярова#Белгородская область#Происшествия#Рыбак#Белгород#Лёд
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