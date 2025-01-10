Белгородец чуть не утонул в замёрзшей реке в погоне за рыбой

Решив проигнорировать меры безопасности, он сошёл с моста на неокрепший лёд, из-за чего и провалился в воду. Белгородцу повезло, поскольку мимо проходили очевидцы, которые позвонили в службу спасения и помогли мужчине выбраться на берег.