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Posted 10 января, 10:36

Published 10 января, 10:36

Modified 10 января, 10:38

Updated 10 января, 10:38

Топ-10 остановок общественного транспорта в Белгородской области, которые получили необычные названия

Батрацкая или Фартовая? Белгородские остановки, которые получили необычные названия

10 января 2025, 10:36
Фото: 1MI. Топ-10 остановок общественного транспорта в Белгородской области, которые получили необычные названия

Топ-10 неожиданных названий автобусных остановок в Белгородской области

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Новости Белгорода
В Белгороде и по всей Белгородской области не так уж и мало остановок с необычными названиями. Журналисты Бел.Ру собрали топ-10, выбрав их из как минимум 684 остановок. К примеру, можно найти и такие — «Башня», «Батрацкая дача», «Гаражи» или уже знакомые «Синие крыши».

В каждом из российских городов есть свои местные «диковинки». Самые неочевидные из них — это названия остановок общественного транспорта. Однако приезжим они не особо и знакомы, поэтому удивляют, вызывают улыбку или даже некоторую растерянность. И это не только названия типа Ягодная, Сиреневая или ПМС.

Остановка общественного транспорта
Остановка общественного транспорта. Фото: 1MI

Остановка «Агитплощадка»

Находится она на ул. Урожайной, а вторая — на Портовой, недалеко от Ячневского пруда. Если двигаться от неё вдоль Урожайной в сторону проспекта Богдана Хмельницкого, то через 1,2 км можно добраться до ТЦ «РИО».

Доехать до «Агитплощадки» можно на №217 и №43 автобусах. Название говорит само за себя. Точная его история неизвестна, но связь с популярными ранее агитплощадками прямая. Вероятно, одна из них находилась в непосредственной близости.

Остановка «Агитплощадка» в Белгороде, панорама 2021 года
Остановка «Агитплощадка» в Белгороде, панорама 2021 года. Фото: Яндекс.Карты

Остановка «Алёшкино поле»

Находится такая «интересность» в Майском на ул. Каштановая. Так и не скажешь, что это остановка общественного транспорта, но местные о ней расскажут и всё покажут. Доехать до неё можно на автобусе №102г.

Почему она так называется? Из-за проживавшего когда-то в посёлке Алёхи, который был местным «авторитетом», державшим в страхе других жителей. Люди стали называть это место Алёшкино поле из-за того, что чаще всего встретить его можно было именно там. Так оно и прижилось.

Остановка общественного транспорта «Алёшкино поле» в Майском, Белгородская область
Остановка общественного транспорта «Алёшкино поле» в Майском, Белгородская область. Фото: Яндекс.Карты

Остановка «Россиянка»

Довольно патриотичное название остановки в Северном на ул. Садовая. Ходит до неё довольно общественного транспорта. Это маршруты:

6.1

6.2

6.3

106

 109 111у

111с
126 127 128 130 136 220 222
228 237 238 535    

 

Информация о том, почему автобусная остановка называется «Россиянка», тоже связана с рядом прилегающей территорией объектов. В данном случае — садоводческое товарищество «Россиянка».

Остановка общественного транспорта «Россиянка» в Северном, Белгородская область
Остановка общественного транспорта «Россиянка» в Северном, Белгородская область. Фото: Яндекс.Карты

Остановка «Водокачка»

Найти её можно в Шопино, если поехать по маршруту №106, №109, №222. Своё название она получила, естественно, из-за одноимённого приспособления. Такие системы водоснабжения по Белгородской области появились в послевоенное время вместо «фонтанов» и «фонталов», где можно было набрать воды за одну копейку.

Остановка общественного транспорта «Водокачка» в Шопино, Белгородская область
здание водокачки в Белгородской области
Остановка общественного транспорта «Водокачка» в Шопино, Белгородская область. Фото: Яндекс.Карты

Остановка «Синие крыши»

Встретить её можно по дороге в Дубовое. Ещё одна необычная белгородская изюминка, которую поймут только жители региона, своё название остановка получила из-за синей металлочерепицы. Нет, там её не производят и по земле она не рассыпана. Просто собственники придорожных домов решили остановить на ней свой выбор, когда пришло время оформить кровли домов.

Остановка общественного транспорта «Синие крыши», Белгородская область
Остановка общественного транспорта «Синие крыши», Белгородская область. Фото: Яндекс.Карты

Остановка «Гонки»

Расположена «гоночная» остановка прямо на 650 км трассы М-2 Крым. Ходят там такие автобусы как:

6.1 6.2 6.3 109
136 220 228 535


И маршрутки:

135 506 Белгород — Прохоровка

Рядом расположен хутор Гонки, что всё объясняет, однако найти истории о происхождении названия «Гонки» не удалось.

Остановка общественного транспорта «Гонки» в Белгородской области
Остановка общественного транспорта «Гонки» в Белгородской области. Фото: Яндекс.Карты

«Завод травяной муки»

Об этой остановке знают даже не все белгородцы. А название интересное. Находится она на ул. Новой, которая, к слову, совсем не новая — ей уже 40 лет. Само название остановки пошло с 1980-х годов, когда начали строить тот самый одноимённый завод. Но теперь о нём напоминает только название автобусной остановки. Ходит мимо неё маршрутный автобус №25. Через одну остановку от «Завода травяной муки» — остановка «Психиатрическая больница».

Остановка «Завод травяной муки» в Белгородской области
Остановка «Завод травяной муки» в Белгородской области. Фото: 2GIS

Остановка «Безымянная»

Иногда с получением названий у белгородских остановок — беда. Поэтому либо у них появляется «прозвище» от горожан, которое приживается уже официально, либо происходит вот так. Подобные явления зачастую создают путаницу ещё больше, чем дублирующиеся наименования.

Эта автобусная остановка находится на ул. Константина Заслонова, рядом с мкр. «Старый город». Мимо неё ходят автобусы №18, №37, №40, №115, №115б, №209.

Остановка «Безымянная» в Белгороде
Остановка «Безымянная» в Белгороде. Фото: Яндекс.Карты

Остановка «Батрацкая дача»

Здесь название получено от населённого пункта, в котором автобусная остановка установлена. Расположена она в Шебекинском округе на ул. Центральная. По официальной информации, раньше в одноимённом посёлке жили с/х работники и другие «батраки». Была там и конюшня в два этажа, которая принадлежала помещикам Ребиндерам. Добраться до остановки можно добраться на автобусе №115б.

Сейчас там по большей части можно наблюдать множество развалин.

Остановка «Батрацкая дача» в Шебекинском МО, Белгородская область
Остановка «Батрацкая дача» в Шебекинском МО, Белгородская область. Фото: Яндекс.Карты

Остановка «Фартовая»

И снова главную роль сыграла улица. Она же ул. Фартовая в селе Стрелецкое Белгородского района. Почему она так называется, доподлинно неизвестно, но всем знакомо слово «фартовый», произошедшее от «фортуна». Жили и живут ли там белгородцы с невероятным запасом удачи, остаётся только догадываться.

Остановка «Фартовая» в селе Стрелецкое, Белгородский район
Остановка «Фартовая» в селе Стрелецкое, Белгородский район. Фото: Яндекс.Карты
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#Татьяна Лукащева#Город#Общество#Белгородская область#Новости Белгорода#Белгород
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