Батрацкая или Фартовая? Белгородские остановки, которые получили необычные названия

Об этой остановке знают даже не все белгородцы. А название интересное. Находится она на ул. Новой, которая, к слову, совсем не новая — ей уже 40 лет. Само название остановки пошло с 1980-х годов, когда начали строить тот самый одноимённый завод. Но теперь о нём напоминает только название автобусной остановки. Ходит мимо неё маршрутный автобус №25. Через одну остановку от «Завода травяной муки» — остановка «Психиатрическая больница».