Батрацкая или Фартовая? Белгородские остановки, которые получили необычные названия

Posted 10 января, 10:36
Published 10 января, 10:36
Modified 10 января, 10:38
Updated 10 января, 10:38
В каждом из российских городов есть свои местные «диковинки». Самые неочевидные из них — это названия остановок общественного транспорта. Однако приезжим они не особо и знакомы, поэтому удивляют, вызывают улыбку или даже некоторую растерянность. И это не только названия типа Ягодная, Сиреневая или ПМС.
Находится она на ул. Урожайной, а вторая — на Портовой, недалеко от Ячневского пруда. Если двигаться от неё вдоль Урожайной в сторону проспекта Богдана Хмельницкого, то через 1,2 км можно добраться до ТЦ «РИО».
Доехать до «Агитплощадки» можно на №217 и №43 автобусах. Название говорит само за себя. Точная его история неизвестна, но связь с популярными ранее агитплощадками прямая. Вероятно, одна из них находилась в непосредственной близости.
Находится такая «интересность» в Майском на ул. Каштановая. Так и не скажешь, что это остановка общественного транспорта, но местные о ней расскажут и всё покажут. Доехать до неё можно на автобусе №102г.
Почему она так называется? Из-за проживавшего когда-то в посёлке Алёхи, который был местным «авторитетом», державшим в страхе других жителей. Люди стали называть это место Алёшкино поле из-за того, что чаще всего встретить его можно было именно там. Так оно и прижилось.
Довольно патриотичное название остановки в Северном на ул. Садовая. Ходит до неё довольно общественного транспорта. Это маршруты:
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6.1
|
6.2
|
6.3
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106
|109
|111у
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111с
|126
|127
|128
|130
|136
|220
|222
|228
|237
|238
|535
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Информация о том, почему автобусная остановка называется «Россиянка», тоже связана с рядом прилегающей территорией объектов. В данном случае — садоводческое товарищество «Россиянка».
Найти её можно в Шопино, если поехать по маршруту №106, №109, №222. Своё название она получила, естественно, из-за одноимённого приспособления. Такие системы водоснабжения по Белгородской области появились в послевоенное время вместо «фонтанов» и «фонталов», где можно было набрать воды за одну копейку.
Встретить её можно по дороге в Дубовое. Ещё одна необычная белгородская изюминка, которую поймут только жители региона, своё название остановка получила из-за синей металлочерепицы. Нет, там её не производят и по земле она не рассыпана. Просто собственники придорожных домов решили остановить на ней свой выбор, когда пришло время оформить кровли домов.
Расположена «гоночная» остановка прямо на 650 км трассы М-2 Крым. Ходят там такие автобусы как:
|6.1
|6.2
|6.3
|109
|136
|220
|228
|535
И маршрутки:
|135
|506
|Белгород — Прохоровка
Рядом расположен хутор Гонки, что всё объясняет, однако найти истории о происхождении названия «Гонки» не удалось.
Об этой остановке знают даже не все белгородцы. А название интересное. Находится она на ул. Новой, которая, к слову, совсем не новая — ей уже 40 лет. Само название остановки пошло с 1980-х годов, когда начали строить тот самый одноимённый завод. Но теперь о нём напоминает только название автобусной остановки. Ходит мимо неё маршрутный автобус №25. Через одну остановку от «Завода травяной муки» — остановка «Психиатрическая больница».
Иногда с получением названий у белгородских остановок — беда. Поэтому либо у них появляется «прозвище» от горожан, которое приживается уже официально, либо происходит вот так. Подобные явления зачастую создают путаницу ещё больше, чем дублирующиеся наименования.
Эта автобусная остановка находится на ул. Константина Заслонова, рядом с мкр. «Старый город». Мимо неё ходят автобусы №18, №37, №40, №115, №115б, №209.
Здесь название получено от населённого пункта, в котором автобусная остановка установлена. Расположена она в Шебекинском округе на ул. Центральная. По официальной информации, раньше в одноимённом посёлке жили с/х работники и другие «батраки». Была там и конюшня в два этажа, которая принадлежала помещикам Ребиндерам. Добраться до остановки можно добраться на автобусе №115б.
Сейчас там по большей части можно наблюдать множество развалин.
И снова главную роль сыграла улица. Она же ул. Фартовая в селе Стрелецкое Белгородского района. Почему она так называется, доподлинно неизвестно, но всем знакомо слово «фартовый», произошедшее от «фортуна». Жили и живут ли там белгородцы с невероятным запасом удачи, остаётся только догадываться.