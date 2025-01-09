За новогодние выходные в Белгородской области поймали 146 пьяных водителей

Posted 9 января, 12:03
Published 9 января, 12:03
Modified 9 января, 12:11
Updated 9 января, 12:11
В ходе профилактических рейдов сотрудники Госавтоинспекции Белгородской области отстранили от управления 146 водителей, находившихся в состоянии опьянения или отказавшихся от медосвидетельствования. За прошедшие выходные и праздничные дни инспекторы зафиксировали 4049 нарушений правил дорожного движения. В ходе проверок задержаны 44 водителя, управлявших автомобилем без водительских прав, и 57 человек, которые никогда их не получали. Также 65 нарушителей совершили выезд на встречную полосу.
Более 250 водителей привлечены к ответственности за то, что не пропустили пешеходов, а 470 пешеходов наказаны за несоблюдение правил перехода дороги.
Работа по контролю за техническим состоянием транспорта также дала результаты: за чрезмерную тонировку к ответственности привлекли 366 водителей. Кроме того, 247 автомобилистов нарушили правила перевозки детей.
Напомним, что с этого года в России вступают в силу новые штрафы за нарушения ПДД. За непристёгнутый ремень и проезд на красный свет придётся заплатить 1,5 тысячи рублей, за повторные нарушения — 7,5 тысячи. Значительно выросли штрафы за превышение скорости, езду по обочинам и встречной полосе, неправильную парковку и расположение автомобиля, а также за отказ от медосвидетельствования. Кроме того, скидка на оплату штрафов теперь составит 25% и будет действовать в течение 30 дней.