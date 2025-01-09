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Posted 9 января, 12:03

Published 9 января, 12:03

Modified 9 января, 12:11

Updated 9 января, 12:11

В новогодние праздники ГИБДД дежурила в усиленном режиме

За новогодние выходные в Белгородской области поймали 146 пьяных водителей

9 января 2025, 12:03
Фото: 1MI. В новогодние праздники ГИБДД дежурила в усиленном режиме
В праздничные дни сотрудники Госавтоинспекции Белгородской области выявили 4049 нарушений ПДД. Среди них — 65 выездов на встречку и 366 случаев незаконной тонировки. Нарушения допустили и пешеходы: штрафы получили 470 человек за неправильный переход дороги.

В ходе профилактических рейдов сотрудники Госавтоинспекции Белгородской области отстранили от управления 146 водителей, находившихся в состоянии опьянения или отказавшихся от медосвидетельствования. За прошедшие выходные и праздничные дни инспекторы зафиксировали 4049 нарушений правил дорожного движения. В ходе проверок задержаны 44 водителя, управлявших автомобилем без водительских прав, и 57 человек, которые никогда их не получали. Также 65 нарушителей совершили выезд на встречную полосу.

Более 250 водителей привлечены к ответственности за то, что не пропустили пешеходов, а 470 пешеходов наказаны за несоблюдение правил перехода дороги.

Работа по контролю за техническим состоянием транспорта также дала результаты: за чрезмерную тонировку к ответственности привлекли 366 водителей. Кроме того, 247 автомобилистов нарушили правила перевозки детей.

Напомним, что с этого года в России вступают в силу новые штрафы за нарушения ПДД. За непристёгнутый ремень и проезд на красный свет придётся заплатить 1,5 тысячи рублей, за повторные нарушения — 7,5 тысячи. Значительно выросли штрафы за превышение скорости, езду по обочинам и встречной полосе, неправильную парковку и расположение автомобиля, а также за отказ от медосвидетельствования. Кроме того, скидка на оплату штрафов теперь составит 25% и будет действовать в течение 30 дней.

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#Анна Селищева#Общество#Белгородская область#Гибдд#Белгород#Нарушения пдд
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