За новогодние выходные в Белгородской области поймали 146 пьяных водителей

Напомним, что с этого года в России вступают в силу новые штрафы за нарушения ПДД. За непристёгнутый ремень и проезд на красный свет придётся заплатить 1,5 тысячи рублей, за повторные нарушения — 7,5 тысячи. Значительно выросли штрафы за превышение скорости, езду по обочинам и встречной полосе, неправильную парковку и расположение автомобиля, а также за отказ от медосвидетельствования. Кроме того, скидка на оплату штрафов теперь составит 25% и будет действовать в течение 30 дней.