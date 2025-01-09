Водителей ждут большие перемены с 1 марта 2025 года: что нужно знать?

С 1 января 2025 года увеличились штрафы за нарушения ПДД. Штраф за непристёгнутый ремень или проезд на красный составляет до 1,5 тысячи рублей, при повторных нарушениях — до 7,5 тысячи. За превышение скорости штрафы возросли до 750-7500 рублей. Водителей в алкогольном опьянении оштрафуют на 45 тысяч рублей. Штраф за неправильную парковку составит 2250 рублей. Скидка на штрафы снизилась с 50% до 25%. Теперь она действует 30 дней после получения постановления.