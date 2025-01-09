Водителей ждут большие перемены с 1 марта 2025 года: что нужно знать?

Posted 9 января, 12:58
Published 9 января, 12:58
Modified 9 января, 12:58
Updated 9 января, 12:58
С 1 марта 2025 года в России вступят в силу новые правила регистрации автомобилей, которые затронут владельцев автомобилей по всей стране, пишет УтроNews со ссылкой на «Южный федеральный».
Одним из главных изменений станет отмена требования регистрации транспортного средства новым владельцем в течение десяти дней после покупки. Теперь процесс регистрации будет автоматически прекращаться на предыдущего владельца сразу после сделки. Это упростит и ускорит процесс передачи автомобиля новому владельцу.
Новые собственники всё ещё будут обязаны зарегистрировать свой автомобиль в течение десяти дней. Однако с изменением правил процесс смены владельца будет происходить мгновенно.
Кроме того, с 1 марта 2025 года при регистрации транспортных средств не будет проводиться проверка наличия полиса ОСАГО. Однако важно отметить, что отмена проверки не означает, что водители могут управлять автомобилем без него. Это требование остаётся в силе.
С 1 января 2025 года увеличились штрафы за нарушения ПДД. Штраф за непристёгнутый ремень или проезд на красный составляет до 1,5 тысячи рублей, при повторных нарушениях — до 7,5 тысячи. За превышение скорости штрафы возросли до 750-7500 рублей. Водителей в алкогольном опьянении оштрафуют на 45 тысяч рублей. Штраф за неправильную парковку составит 2250 рублей. Скидка на штрафы снизилась с 50% до 25%. Теперь она действует 30 дней после получения постановления.