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Posted 9 января, 13:52

Published 9 января, 13:52

Modified 9 января, 13:52

Updated 9 января, 13:52

Львицу отправили на заслуженный отдых

В зоопарке Белгорода рассказали, что произошло с 20-летней львицей Анфисой

9 января 2025, 13:52
Фото: 1MI. Львицу отправили на заслуженный отдых

Львицу Анфису в Белгороде переместили в санаторий на территории зоопарка

Сюжет
Зоопарк
20-летняя львица Анфиса, пережившая множество испытаний, нашла новый дом в санатории для престарелых животных. В уютном уголке, специально оборудованном для пожилых питомцев, она наслаждается заслуженным отдыхом.

Старенькая львица Анфиса перебралась в новый дом. Недавно 20-летнюю кошку перевезли в специально оборудованный санаторий для престарелых животных, который открылся в отдалённой части зоопарка в прошлом году. Анфиса отлично чувствует себя в новом уединении.

Львица ослепла, а её зубы почти полностью изношены, что требует заботы и особенного ухода. В её новом доме — две комнаты, включая спальню и кухню-гостиную, а также отдельный уличный вольер с красивым видом на лес.

Анфиса уже освоилось на новом месте и с радостью исследует свою территорию. Впрочем, старушке по душе не только прогулки на свежем воздухе, но и уют у тёплой батареи.

Напомним, что в 2020 году львица перенесла серьёзную операцию.

Видео: Белгородский зоопарк.
В зоопарке Белгорода прооперировали львицу Анфису
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