В зоопарке Белгорода рассказали, что произошло с 20-летней львицей Анфисой

Posted 9 января, 13:52
Published 9 января, 13:52
Modified 9 января, 13:52
Updated 9 января, 13:52
Старенькая львица Анфиса перебралась в новый дом. Недавно 20-летнюю кошку перевезли в специально оборудованный санаторий для престарелых животных, который открылся в отдалённой части зоопарка в прошлом году. Анфиса отлично чувствует себя в новом уединении.
Львица ослепла, а её зубы почти полностью изношены, что требует заботы и особенного ухода. В её новом доме — две комнаты, включая спальню и кухню-гостиную, а также отдельный уличный вольер с красивым видом на лес.
Анфиса уже освоилось на новом месте и с радостью исследует свою территорию. Впрочем, старушке по душе не только прогулки на свежем воздухе, но и уют у тёплой батареи.
Напомним, что в 2020 году львица перенесла серьёзную операцию.