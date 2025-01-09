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Posted 9 января, 07:50

Published 9 января, 07:50

Modified 9 января, 07:50

Updated 9 января, 07:50

Кадр с Рождественского богослужения, состоявшегося в Белгороде 7 января

В Белгороде в Рождество помолились о победе в СВО

9 января 2025, 07:50
Фото: Павел Колядин. «БелПресса». Кадр с Рождественского богослужения, состоявшегося в Белгороде 7 января
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Новости Белгорода
В Белгороде провели Рождественский молебен, в котором помолились за победу российских военнослужащих в боевых действиях на Украине. Молитву зачитали 7 января, рассказали журналисты «БелПрессы».

Молебен провёл Белгородский и Старооскольский митрополит Иоанн. Церковная служба состоялась в приходе святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии на Харьковской горе в Белгороде, пишет издание.

В ходе молитвы митрополит попросил Бога дать российским бойцам «духовные силы и мудрость», чтобы одержать победу в ходе СВО, а также обрести единство веры к Господу и Отечеству.

На молебне присутствовали жители региона, муниципальные и областные власти, включая главу региона Вячеслава Гладкова.

Добавим, что ещё в декабре белгородские власти не знали, как следует организовать богослужения на Рождество. Главу региона беспокоила безопасность храмов — особенно тех, которые находятся вблизи границы.

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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Иоанн#Бойцы#Новости Белгорода#Молебен#Белгород#Молитва#СВО
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