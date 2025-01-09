В Белгороде в Рождество помолились о победе в СВО

Posted 9 января, 07:50
Published 9 января, 07:50
Modified 9 января, 07:50
Updated 9 января, 07:50
Молебен провёл Белгородский и Старооскольский митрополит Иоанн. Церковная служба состоялась в приходе святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии на Харьковской горе в Белгороде, пишет издание.
В ходе молитвы митрополит попросил Бога дать российским бойцам «духовные силы и мудрость», чтобы одержать победу в ходе СВО, а также обрести единство веры к Господу и Отечеству.
На молебне присутствовали жители региона, муниципальные и областные власти, включая главу региона Вячеслава Гладкова.
Добавим, что ещё в декабре белгородские власти не знали, как следует организовать богослужения на Рождество. Главу региона беспокоила безопасность храмов — особенно тех, которые находятся вблизи границы.