Убираем пуховики? Пятница встретит белгородцев по-настоящему весенним теплом

Posted 9 января, 12:36
Published 9 января, 12:36
Modified 9 января, 12:36
Updated 9 января, 12:36
В Белгородской области в пятницу, 10 января, будет облачно с прояснениями. Осадков не ожидается. Ветер южной четверти 8-13 м/с.
Ночью столбик термометра опустится до -1…+4 °С. Днём в отдельных районах потеплеет вплоть до +9 °С.
В Белгороде в ночь на пятницу температура остановится на 0 °С. Днём будет облачно, столбик термометра поднимется до отметки +7 °С. Дождя или снега в городе не ожидается.
Осадки в Белгороде возможны в субботу, 11 января. В течение дня временами будет идти небольшой дождь, сообщает Гидрометцентр.