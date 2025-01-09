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Posted 9 января, 12:36

Published 9 января, 12:36

Modified 9 января, 12:36

Updated 9 января, 12:36

Наступления зимней погоды придётся подождать

Убираем пуховики? Пятница встретит белгородцев по-настоящему весенним теплом

9 января 2025, 12:36
Фото: bel.ru. Наступления зимней погоды придётся подождать

В Белгородской области потеплеет до +9 °С

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Погода
Зима пока откладывается. В регионе снова потеплеет, причём до почти весенних значений. Что обещают синоптики на завтра, рассказали в МЧС.

В Белгородской области в пятницу, 10 января, будет облачно с прояснениями. Осадков не ожидается. Ветер южной четверти 8-13 м/с.

Ночью столбик термометра опустится до -1…+4 °С. Днём в отдельных районах потеплеет вплоть до +9 °С.

В Белгороде в ночь на пятницу температура остановится на 0 °С. Днём будет облачно, столбик термометра поднимется до отметки +7 °С. Дождя или снега в городе не ожидается.

Осадки в Белгороде возможны в субботу, 11 января. В течение дня временами будет идти небольшой дождь, сообщает Гидрометцентр.

Фото: 31.mchs.gov.ru
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#Анна Селищева#Общество#Белгородская область#Погода#Новости Белгорода#Прогноз погоды#Белгород
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