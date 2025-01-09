bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 9 января, 11:53

Published 9 января, 11:53

Modified 9 января, 11:53

Updated 9 января, 11:53

Диспансеризацию за год прошли свыше 796 тыс. белгородцев

У белгородцев на диспансеризации нашли признаки онкологии и сахарного диабета

9 января 2025, 11:53
Фото: 1MI.

Диспансеризацию за год прошли свыше 796 тыс. белгородцев

Сюжет
Медицина
В 2024 году 796 554 жителя Белгородской области прошли комплексное медицинское обследование. У некоторых пациентов выявили признаки серьёзных заболеваний, сообщили в региональном правительстве.

В 2024 году комплексное обследование прошли 796 554 взрослых жителя региона. В рамках диспансеризации проводилась углублённая диагностика здоровья после перенесённой коронавирусной инфекции, а также выявлялись заболевания, влияющие на репродуктивную функцию, болезни сердечно-сосудистой системы, рак, заболевания органов дыхания, диабет и факторы риска этих заболеваний.

В результате осмотров было выявлено 24 120 признаков различных заболеваний. Из них 16 680 случаев заболеваний сердечно-сосудистой системы, 2360 случаев онкозаболеваний (из которых 62,5% — на ранних стадиях), 1998 случаев заболеваний органов пищеварения, 1792 случая сахарного диабета и 1290 случаев заболеваний органов дыхания.

«Впервые в мире»: в Белгородской области не будет дефицита медиков?
Узнать подробнее
Читайте также:
Гладков поставил задачу исключить кадровый дефицит в белгородском здравоохраненииМурашко отметил работу Гладкова за три года в сфере здравоохранения БелгородчиныВируса Коксаки белгородцам не стоит бояться? И можно ли ехать в Турцию?
#Анна Селищева#Белгородская область#Медицина#Сахарный диабет#Онкология#Заболевания#Белгород#Диспансеризация
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика