У белгородцев на диспансеризации нашли признаки онкологии и сахарного диабета

Posted 9 января, 11:53
Published 9 января, 11:53
Modified 9 января, 11:53
Updated 9 января, 11:53
В 2024 году комплексное обследование прошли 796 554 взрослых жителя региона. В рамках диспансеризации проводилась углублённая диагностика здоровья после перенесённой коронавирусной инфекции, а также выявлялись заболевания, влияющие на репродуктивную функцию, болезни сердечно-сосудистой системы, рак, заболевания органов дыхания, диабет и факторы риска этих заболеваний.
В результате осмотров было выявлено 24 120 признаков различных заболеваний. Из них 16 680 случаев заболеваний сердечно-сосудистой системы, 2360 случаев онкозаболеваний (из которых 62,5% — на ранних стадиях), 1998 случаев заболеваний органов пищеварения, 1792 случая сахарного диабета и 1290 случаев заболеваний органов дыхания.