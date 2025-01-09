У белгородцев на диспансеризации нашли признаки онкологии и сахарного диабета

В 2024 году комплексное обследование прошли 796 554 взрослых жителя региона. В рамках диспансеризации проводилась углублённая диагностика здоровья после перенесённой коронавирусной инфекции, а также выявлялись заболевания, влияющие на репродуктивную функцию, болезни сердечно-сосудистой системы, рак, заболевания органов дыхания, диабет и факторы риска этих заболеваний.