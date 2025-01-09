Серьёзный пожар возник на границе Белгородской и Курской областей

Posted 9 января, 13:55
Published 9 января, 13:55
Modified 9 января, 14:08
Updated 9 января, 14:08
Сильный пожар возник сегодня во второй половине дня на границе Старооскольского городского округа и Курской области, о чём сообщили Telegram-каналы. В настоящее время информация о размерах возгорания, его причинах и последствиях не известна.
Telegram-канал Mash пишет, что пожар произошёл якобы на территории «Куриного царства» группы «Черкизово» в Курской области. Однако официального подтверждения этой информации нет.
Напомним, что 6 и 7 января в Белгородской области произошло шесть пожаров, один из которых унёс жизнь 64-летнего мужчины. В Ивнянском районе, в селе Богатое, несчастный случай произошёл из-за неосторожного курения: в результате пожара в доме площадью 54 м² погиб человек. Также в Прохоровском районе сгорел дом в Радьковке из-за нарушения правил монтажа электрооборудования, а в Таврово-7 загорелась баня из-за неисправностей в электрооборудовании.