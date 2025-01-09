bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 9 января, 13:55

Published 9 января, 13:55

Modified 9 января, 14:08

Updated 9 января, 14:08

Пожар на границе Старооскольского округа и Курской области

Серьёзный пожар возник на границе Белгородской и Курской областей

9 января 2025, 13:55
Фото: t.me/okoskol. Пожар на границе Старооскольского округа и Курской области
Сюжет
Пожар
Сильный пожар произошёл сегодня на границе Старооскольского городского округа и Курской области. Об этом сообщили Telegram-каналы и опубликовали соответствующие фото.

Сильный пожар возник сегодня во второй половине дня на границе Старооскольского городского округа и Курской области, о чём сообщили Telegram-каналы. В настоящее время информация о размерах возгорания, его причинах и последствиях не известна.

Telegram-канал Mash пишет, что пожар произошёл якобы на территории «Куриного царства» группы «Черкизово» в Курской области. Однако официального подтверждения этой информации нет.

Пожар на границе Старооскольского округа и Курской области
Пожар на границе Старооскольского округа и Курской области. Фото: t.me/chp_st_oskol

Напомним, что 6 и 7 января в Белгородской области произошло шесть пожаров, один из которых унёс жизнь 64-летнего мужчины. В Ивнянском районе, в селе Богатое, несчастный случай произошёл из-за неосторожного курения: в результате пожара в доме площадью 54 м² погиб человек. Также в Прохоровском районе сгорел дом в Радьковке из-за нарушения правил монтажа электрооборудования, а в Таврово-7 загорелась баня из-за неисправностей в электрооборудовании.

Шесть пожаров за сутки: в Ивнянском районе белгородец решил покурить и погиб
Узнать подробнее
Читайте также:
В Старом Осколе эвакуировали 15 человек из-за пожара на лестничной площадкеЖитель Белгородской области погиб при пожаре из-за непотушенной сигаретыПожар на нефтеперерабатывающем заводе под Белгородом привлёк внимание прокуратуры
#Анна Селищева#Белгородская область#Происшествия#Старый Оскол#Пожар#Курск#Белгород
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика