Серьёзный пожар возник на границе Белгородской и Курской областей

Напомним, что 6 и 7 января в Белгородской области произошло шесть пожаров, один из которых унёс жизнь 64-летнего мужчины. В Ивнянском районе, в селе Богатое, несчастный случай произошёл из-за неосторожного курения: в результате пожара в доме площадью 54 м² погиб человек. Также в Прохоровском районе сгорел дом в Радьковке из-за нарушения правил монтажа электрооборудования, а в Таврово-7 загорелась баня из-за неисправностей в электрооборудовании.