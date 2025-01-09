Россияне начнут 2025-й с двухдневки, но следующие длинные выходные наступят не скоро

Поэтому следующие длинные выходные ожидают только в мае: с 1-го по 4-е число и с 7-го по 11-е. Далее россияне подольше отдохнут в июне: 11-го числа придётся работать всего семь часов вместо восьми, а отдыхать все будут с 12-го по 15-е числа.