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Posted 9 января, 06:31

Published 9 января, 06:31

Modified 9 января, 08:22

Updated 9 января, 08:22

Белгородцы не скоро дождутся длинных выходных

Россияне начнут 2025-й с двухдневки, но следующие длинные выходные наступят не скоро

9 января 2025, 06:31
Фото: 1MI. Белгородцы не скоро дождутся длинных выходных

Двухдневная рабочая неделя началась в России

Россияне после длинных новогодних выходных вернулись в рабочее русло: неделя оказалась всего двухдневной, поэтому возвращаться в трудовой режим будет не так трудно. Но когда теперь ждать следующие длинные выходные? В тексте Бел.Ру — производственный календарь на весь 2025 год.

Первая рабочая неделя после длинных новогодних выходных оказалась короткой: работать россиянам с пятидневкой придётся всего два дня — в четверг и пятницу, 9 и 10 января. Сразу после наступит два выходных дня, а следующая неделя будет обычной.

В феврале и марте не стоит ожидать продолжительного отдыха в честь Дня защитника Отечества и Международного женского дня — оба праздника выпадают на выходные, однако 7 марта, в пятницу, рабочий день будет сокращённым.

Производственный календарь на I квартал 2025 года
Производственный календарь на I квартал 2025 года. Фото: «КонсультантПлюс»

Поэтому следующие длинные выходные ожидают только в мае: с 1-го по 4-е число и с 7-го по 11-е. Далее россияне подольше отдохнут в июне: 11-го числа придётся работать всего семь часов вместо восьми, а отдыхать все будут с 12-го по 15-е числа.

Производственный календарь на II квартал 2025 года
Производственный календарь на II квартал 2025 года. Фото: «КонсультантПлюс»

В июле у белгородцев мог быть дополнительный выходной, однако День Прохоровского поля, который отмечается 12 числа, выпал на субботу.

Производственный календарь на III квартал 2025 года
Производственный календарь на III квартал 2025 года. Фото: «КонсультантПлюс»

Последние длинные выходные перед новогодними праздниками будут в ноябре: в субботу, 1-го числа, работникам придётся потрудиться, зато со 2-го по 4-е число включительно можно будет отдохнуть.

Новогодние выходные в этом году начнутся с 31 декабря.

Производственный календарь на VI квартал 2025 года
Производственный календарь на VI квартал 2025 года. Фото: «КонсультантПлюс»
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