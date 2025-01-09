Россияне начнут 2025-й с двухдневки, но следующие длинные выходные наступят не скоро

Posted 9 января, 06:31
Published 9 января, 06:31
Modified 9 января, 08:22
Updated 9 января, 08:22
Первая рабочая неделя после длинных новогодних выходных оказалась короткой: работать россиянам с пятидневкой придётся всего два дня — в четверг и пятницу, 9 и 10 января. Сразу после наступит два выходных дня, а следующая неделя будет обычной.
В феврале и марте не стоит ожидать продолжительного отдыха в честь Дня защитника Отечества и Международного женского дня — оба праздника выпадают на выходные, однако 7 марта, в пятницу, рабочий день будет сокращённым.
Поэтому следующие длинные выходные ожидают только в мае: с 1-го по 4-е число и с 7-го по 11-е. Далее россияне подольше отдохнут в июне: 11-го числа придётся работать всего семь часов вместо восьми, а отдыхать все будут с 12-го по 15-е числа.
В июле у белгородцев мог быть дополнительный выходной, однако День Прохоровского поля, который отмечается 12 числа, выпал на субботу.
Последние длинные выходные перед новогодними праздниками будут в ноябре: в субботу, 1-го числа, работникам придётся потрудиться, зато со 2-го по 4-е число включительно можно будет отдохнуть.
Новогодние выходные в этом году начнутся с 31 декабря.