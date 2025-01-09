Праздники продолжаются: что отметить в январе, кроме Нового года и Рождества?

Posted 9 января, 14:45
Published 9 января, 14:45
Modified 9 января, 14:45
Updated 9 января, 14:45
Старый Новый год — праздник, который возник после того, как Россия перешла на новый стиль летосчисления в 1918 году. До этого по юлианскому календарю Новый год праздновали на 13 дней позже, и для некоторых эта традиция осталась.
Традиции. Обычно Старый Новый год сопровождается застольем в кругу семьи или друзей, можно устраивать небольшой «новогодний» ужин и подводить итоги, особенно для тех, кто по каким-то причинам не успел это сделать в настоящий праздник Нового года.
Также на старый Новый год существует традиция лепить вареники в кругу близких. Этот обычай символизирует единство и достаток. Часто в одном из вареников прячут монету, и тот, кто её найдёт, считается «счастливчиком» года.
В 2025 году китайский Новый год наступает 29 января и отмечается с размахом в течение 15 дней. Символом года станет Деревянная Змея, связанная с мудростью и преображением.
Традиции. Дома обычно украшают красным декором, проводят семейные ужины, дарят подарки, запускают фейерверки. Считается, что в день китайского Нового года нужно радоваться, а также устраивать застолья с традиционными блюдами — такими как пельмени, рыбные супы, рисовые пироги.
Крещенский сочельник — это день перед великим праздником Крещения Господня, который в православной традиции особенно важен.
Традиции. По вечерам многие ходят в церковь на службы, а в ночь с 18 на 19 января совершаются традиционные крещенские купания в ледяных водах. Также в этот вечер обычно колядуют и гадают.
Крещение Господне, или Богоявление, — это один из главных христианских праздников. Отмечается он 19 января. Праздник знаменует крещение Иисуса Христа в реке Иордан, когда на Него сошёл Святой Дух в виде голубя, что символизирует явление Святой Троицы.
Традиции. В этот день многие люди окунаются в прорубь, чтобы почувствовать силу крещенской воды. Купания часто сопровождаются праздничными процессиями и ночными богослужениями.
Татьянин день связан с памятью святой мученицы Татьяны, которая родилась в Риме в 200 году и была казнена за отказ отречься от христианства. Считается, что её казнь произошла 12 января, и с этого времени христиане праздновали её день памяти. В 1755 году, в день Татьяниного праздника, императрица Елизавета Петровна подписала указ об открытии Московского университета, что также связано с почитанием святой как покровительницы студентов. После принятия григорианского календаря праздник перенесли на 25 января по новому стилю.
Традиции. Праздник, как правило, не обходится без вечерок и массовых встреч на вузовском уровне.
Неофициальный и достаточно новый праздник, который отмечают люди в разных странах мира, и Россия не исключение.
Традиции. День посвящён вежливости и культуре благодарности. Это праздник, когда важно поблагодарить всех, кому вы обязаны.
Неофициальный, но любимый многими праздник, когда принято обниматься, передавать любовь и тепло близким и друзьям.
Традиции. Обниматься можно как с родственниками, так и с коллегами и случайными людьми — главное, чтобы это приносило радость и позитивные эмоции.
Этот праздник в России посвящён работникам прессы, журналистам, редакторам и всем тем, кто стоит за созданием новостей и информационного контента. В этот день в 1703 приступила к работе первая в России регулярная газета «Ведомости» со скромным на тот период тиражом в тысячу экземпляров. Редактором был сам Пётр I.
Традиции. В этот день проводят различные мероприятия, посвящённые профессии журналиста, включающие выставки, конкурсы и лекции, а также часто устраивают вечеринки для представителей медиасообщества.
На этом месяц не заканчивается: в январе также можно отметить День ювелира, День эскимо, День шоколадного торта, День пирога, День комплиментов, Международный день конструктора «Лего» и ещё много других нестандартных праздников, поднимающих настроение.