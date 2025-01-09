Праздники продолжаются: что отметить в январе, кроме Нового года и Рождества?

Татьянин день связан с памятью святой мученицы Татьяны, которая родилась в Риме в 200 году и была казнена за отказ отречься от христианства. Считается, что её казнь произошла 12 января, и с этого времени христиане праздновали её день памяти. В 1755 году, в день Татьяниного праздника, императрица Елизавета Петровна подписала указ об открытии Московского университета, что также связано с почитанием святой как покровительницы студентов. После принятия григорианского календаря праздник перенесли на 25 января по новому стилю.