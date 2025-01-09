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Posted 9 января, 14:45

Published 9 января, 14:45

Modified 9 января, 14:45

Updated 9 января, 14:45

Белгородцев в январе ожидает несколько праздников

Праздники продолжаются: что отметить в январе, кроме Нового года и Рождества?

9 января 2025, 14:45
Фото: 1MI. Белгородцев в январе ожидает несколько праздников
Сюжет
Праздник
Несмотря на то, что Новый год и Рождество уже остались позади, в календаре есть ещё немало значимых дат, которые можно отметить. Вот несколько таких событий.

Старый Новый год — 14 января

Старый Новый год — праздник, который возник после того, как Россия перешла на новый стиль летосчисления в 1918 году. До этого по юлианскому календарю Новый год праздновали на 13 дней позже, и для некоторых эта традиция осталась.

Традиции. Обычно Старый Новый год сопровождается застольем в кругу семьи или друзей, можно устраивать небольшой «новогодний» ужин и подводить итоги, особенно для тех, кто по каким-то причинам не успел это сделать в настоящий праздник Нового года.

Также на старый Новый год существует традиция лепить вареники в кругу близких. Этот обычай символизирует единство и достаток. Часто в одном из вареников прячут монету, и тот, кто её найдёт, считается «счастливчиком» года.

Старый Новый год в первую очередь ассоциируется с варениками
Старый Новый год в первую очередь ассоциируется с варениками. Фото: 1MI

Китайский Новый год — 29 января

В 2025 году китайский Новый год наступает 29 января и отмечается с размахом в течение 15 дней. Символом года станет Деревянная Змея, связанная с мудростью и преображением.

Традиции. Дома обычно украшают красным декором, проводят семейные ужины, дарят подарки, запускают фейерверки. Считается, что в день китайского Нового года нужно радоваться, а также устраивать застолья с традиционными блюдами — такими как пельмени, рыбные супы, рисовые пироги.

Традиция встречать китайский Новый год есть и в России
Традиция встречать китайский Новый год есть и в России. Фото: 1MI

Крещенский сочельник — 18 января

Крещенский сочельник — это день перед великим праздником Крещения Господня, который в православной традиции особенно важен.

Традиции. По вечерам многие ходят в церковь на службы, а в ночь с 18 на 19 января совершаются традиционные крещенские купания в ледяных водах. Также в этот вечер обычно колядуют и гадают.

Праздник Крещения связан с окунанием в ледяную прорубь
Праздник Крещения связан с окунанием в ледяную прорубь. Фото: 1MI

Крещение Господне — 19 января

Крещение Господне, или Богоявление, — это один из главных христианских праздников. Отмечается он 19 января. Праздник знаменует крещение Иисуса Христа в реке Иордан, когда на Него сошёл Святой Дух в виде голубя, что символизирует явление Святой Троицы.

Традиции. В этот день многие люди окунаются в прорубь, чтобы почувствовать силу крещенской воды. Купания часто сопровождаются праздничными процессиями и ночными богослужениями.

Ежегодно немало белгородцев решаются окунуться в прорубь
Ежегодно немало белгородцев решаются окунуться в прорубь. Фото: 1MI

День студента (Татьянин день) — 25 января

Татьянин день связан с памятью святой мученицы Татьяны, которая родилась в Риме в 200 году и была казнена за отказ отречься от христианства. Считается, что её казнь произошла 12 января, и с этого времени христиане праздновали её день памяти. В 1755 году, в день Татьяниного праздника, императрица Елизавета Петровна подписала указ об открытии Московского университета, что также связано с почитанием святой как покровительницы студентов. После принятия григорианского календаря праздник перенесли на 25 января по новому стилю.

Традиции. Праздник, как правило, не обходится без вечерок и массовых встреч на вузовском уровне.

В конце января ожидается праздник всех студентов
В конце января ожидается праздник всех студентов. Фото: 1MI

День спасибо — 11 января

Неофициальный и достаточно новый праздник, который отмечают люди в разных странах мира, и Россия не исключение.

Традиции. День посвящён вежливости и культуре благодарности. Это праздник, когда важно поблагодарить всех, кому вы обязаны.

Говорить «спасибо» стоит чаще не только в праздничный день
Говорить «спасибо» стоит чаще не только в праздничный день. Фото: ru.freepik.com

День объятий — 21 января

Неофициальный, но любимый многими праздник, когда принято обниматься, передавать любовь и тепло близким и друзьям.

Традиции. Обниматься можно как с родственниками, так и с коллегами и случайными людьми — главное, чтобы это приносило радость и позитивные эмоции.

День объятий — не официальный праздник, однако довольно популярный
День объятий — не официальный праздник, однако довольно популярный. Фото: ru.freepik.com

День печати — 13 января

Этот праздник в России посвящён работникам прессы, журналистам, редакторам и всем тем, кто стоит за созданием новостей и информационного контента. В этот день в 1703 приступила к работе первая в России регулярная газета «Ведомости» со скромным на тот период тиражом в тысячу экземпляров. Редактором был сам Пётр I.

Традиции. В этот день проводят различные мероприятия, посвящённые профессии журналиста, включающие выставки, конкурсы и лекции, а также часто устраивают вечеринки для представителей медиасообщества.

В День российской печати поздравляют не только журналистов, но и всех, кто связан с созданием новостей
В День российской печати поздравляют не только журналистов, но и всех, кто связан с созданием новостей. Фото: 1MI

Другие праздники января

На этом месяц не заканчивается: в январе также можно отметить День ювелира, День эскимо, День шоколадного торта, День пирога, День комплиментов, Международный день конструктора «Лего» и ещё много других нестандартных праздников, поднимающих настроение.

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