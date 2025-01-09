Правительство приняло важное решение для работников из Белгородской области

Напомним, что Правительство РФ осенью 2024 года разработало упрощённую процедуру трудоустройства для жителей Белгородской, Курской и Брянской областей, эвакуированных из-за атак ВСУ. Согласно новому регламенту, жители этих территорий смогут устраиваться на работу без предъявления документов об образовании и квалификации. Подобный подход уже использовался при трудоустройстве граждан из новоприсоединённых российских регионов, а также тех, кто экстренно переехал в Россию с Украины.