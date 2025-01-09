Правительство приняло важное решение для работников из Белгородской области

Posted 9 января, 10:48
Published 9 января, 10:48
Modified 9 января, 10:48
Updated 9 января, 10:48
Как сообщается на сайте правительства, данное решение касается территорий с введённым средним уровнем реагирования, таких как Крым, Краснодарский край, Белгородская, Брянская, Воронежская, Курская, Ростовская области и Севастополь, а также работников, подвергшихся эвакуации.
Трудовой договор таких сотрудников останется в силе, даже если предприятие приостанавливает свою деятельность. По завершении или расторжении срочного контракта на новом месте работы сотрудник сможет вернуться к предыдущей должности.
Для получения перевода на временную работу сотрудник должен предоставить письменное согласие и обратиться в центр занятости за направлением. Соглашение заключается на срок действия срочного трудового договора с возможностью его продления.
Напомним, что Правительство РФ осенью 2024 года разработало упрощённую процедуру трудоустройства для жителей Белгородской, Курской и Брянской областей, эвакуированных из-за атак ВСУ. Согласно новому регламенту, жители этих территорий смогут устраиваться на работу без предъявления документов об образовании и квалификации. Подобный подход уже использовался при трудоустройстве граждан из новоприсоединённых российских регионов, а также тех, кто экстренно переехал в Россию с Украины.