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Posted 9 января, 10:48

Published 9 января, 10:48

Modified 9 января, 10:48

Updated 9 января, 10:48

Белгородцы смогут временно перейти на другую работу

Правительство приняло важное решение для работников из Белгородской области

9 января 2025, 10:48
Фото: Изображение Midjourney. Белгородцы смогут временно перейти на другую работу

Правительство продлило порядок перевода работников временно закрытых предприятий

Сюжет
Приграничье
Правительство Российской Федерации продлило порядок, введённый с 2024 года, для перевода сотрудников предприятий, которые временно закрылись из-за СВО. Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Как сообщается на сайте правительства, данное решение касается территорий с введённым средним уровнем реагирования, таких как Крым, Краснодарский край, Белгородская, Брянская, Воронежская, Курская, Ростовская области и Севастополь, а также работников, подвергшихся эвакуации.

Трудовой договор таких сотрудников останется в силе, даже если предприятие приостанавливает свою деятельность. По завершении или расторжении срочного контракта на новом месте работы сотрудник сможет вернуться к предыдущей должности.

Для получения перевода на временную работу сотрудник должен предоставить письменное согласие и обратиться в центр занятости за направлением. Соглашение заключается на срок действия срочного трудового договора с возможностью его продления.

Напомним, что Правительство РФ осенью 2024 года разработало упрощённую процедуру трудоустройства для жителей Белгородской, Курской и Брянской областей, эвакуированных из-за атак ВСУ. Согласно новому регламенту, жители этих территорий смогут устраиваться на работу без предъявления документов об образовании и квалификации. Подобный подход уже использовался при трудоустройстве граждан из новоприсоединённых российских регионов, а также тех, кто экстренно переехал в Россию с Украины.

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#Анна Селищева#Общество#Белгородская область#Россия#Трудоустройство#Приграничье
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