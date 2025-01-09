Потому что не продали в 8 утра: белгородцу грозит 10 лет тюрьмы из-за шампанского

В Старом Осколе 54-летний мужчина оказался в центре криминальной истории после того, как ограбил супермаркет, угрожая продавцу ножом. По информации правоохранительных органов, происшествие случилось рано утром, когда на алкоголь был наложен запрет: спиртное не продавали в 08:00.