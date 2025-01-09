Потому что не продали в 8 утра: белгородцу грозит 10 лет тюрьмы из-за шампанского

Posted 9 января, 13:21
Published 9 января, 13:21
Modified 9 января, 13:21
Updated 9 января, 13:21
В Старом Осколе 54-летний мужчина оказался в центре криминальной истории после того, как ограбил супермаркет, угрожая продавцу ножом. По информации правоохранительных органов, происшествие случилось рано утром, когда на алкоголь был наложен запрет: спиртное не продавали в 08:00.
Сотрудники супермаркета сообщили в полицию, что неизвестный потребовал бутылку шампанского стоимостью около 1 тысячи рублей, угрожая ножом. Оперативная группа, прибывшая на место, сразу же задержала подозреваемого. Установлено, что мужчину возмутил запрет на продажу алкоголя, и он решил использовать нож, чтобы забрать бутылку.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой с использованием оружия). Санкция по этой статье предполагает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Судом избрана мера пресечения в виде ареста.
Напомним, что в новогодние праздники Госавтоинспекция Белгородской области зафиксировала 4049 нарушений ПДД, включая 146 водителей в состоянии опьянения, 65 выездов на встречку и 366 случаев незаконной тонировки. 470 пешеходов наказали за неправильный переход дороги, а 247 водителей — за нарушение правил перевозки детей.