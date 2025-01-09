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Posted 9 января, 13:21

Published 9 января, 13:21

Modified 9 января, 13:21

Updated 9 января, 13:21

Шампанское довело белгородца до уголовного дела

Потому что не продали в 8 утра: белгородцу грозит 10 лет тюрьмы из-за шампанского

9 января 2025, 13:21
Фото: 1MI. Шампанское довело белгородца до уголовного дела

Белгородец совершил разбой ради шампанского

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Новости Старого Оскола
В Старом Осколе задержан 54-летний мужчина, совершивший разбой в супермаркете. Он, угрожая ножом, украл бутылку шампанского стоимостью около 1000 рублей. Возбуждено уголовное дело, сообщили в УМВД.

В Старом Осколе 54-летний мужчина оказался в центре криминальной истории после того, как ограбил супермаркет, угрожая продавцу ножом. По информации правоохранительных органов, происшествие случилось рано утром, когда на алкоголь был наложен запрет: спиртное не продавали в 08:00.

Сотрудники супермаркета сообщили в полицию, что неизвестный потребовал бутылку шампанского стоимостью около 1 тысячи рублей, угрожая ножом. Оперативная группа, прибывшая на место, сразу же задержала подозреваемого. Установлено, что мужчину возмутил запрет на продажу алкоголя, и он решил использовать нож, чтобы забрать бутылку.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой с использованием оружия). Санкция по этой статье предполагает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Судом избрана мера пресечения в виде ареста.

Напомним, что в новогодние праздники Госавтоинспекция Белгородской области зафиксировала 4049 нарушений ПДД, включая 146 водителей в состоянии опьянения, 65 выездов на встречку и 366 случаев незаконной тонировки. 470 пешеходов наказали за неправильный переход дороги, а 247 водителей — за нарушение правил перевозки детей.

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