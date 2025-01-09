Полицейские нашли того, кто нарушил спокойствие белгородцев в новогоднюю ночь

Posted 9 января, 07:31
Published 9 января, 07:31
Modified 9 января, 07:33
Updated 9 января, 07:33
Как сообщили в пресс-службе УМВД, пиротехническое изделие принадлежало 44-летнему местному жителю, который признался, что подарок привезли ему родственники. Несмотря на действующий запрет, мужчина решил запустить фейерверк в честь новогодних праздников.
За нарушение регионального запрета в отношении нарушителя составлен административный протокол по статье 6.12 Закона Белгородской области. Дело будет рассмотрено в административной комиссии, а мужчина может быть оштрафован на сумму от 2 до 5 тысяч рублей.
Полиция напоминает, что на территории области действует временный запрет на продажу пиротехники, а её использование в нарушение этого запрета влечёт за собой штраф или административный арест сроком до 15 суток. Кроме того, предусмотрены штрафы за нарушение тишины и покоя граждан в ночное время.
Запрет на фейерверки в регионе действует с 2022 года и направлен на снижение тревожности населения из-за близости СВО. Использование хлопушек и бенгальских свечей при этом остаётся разрешённым.
Напомним, что вечером 5 января горожане устроили салют в честь дня рождения. Нашли ли нарушителей, неизвестно.