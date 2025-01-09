Полицейские нашли того, кто нарушил спокойствие белгородцев в новогоднюю ночь

Полиция напоминает, что на территории области действует временный запрет на продажу пиротехники, а её использование в нарушение этого запрета влечёт за собой штраф или административный арест сроком до 15 суток. Кроме того, предусмотрены штрафы за нарушение тишины и покоя граждан в ночное время.