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Posted 9 января, 07:31

Published 9 января, 07:31

Modified 9 января, 07:33

Updated 9 января, 07:33

Салют в Белгороде прогремел в новогоднюю ночь

Полицейские нашли того, кто нарушил спокойствие белгородцев в новогоднюю ночь

9 января 2025, 07:31
Фото: 1MI. Салют в Белгороде прогремел в новогоднюю ночь

В Белгороде нашли запустившего фейерверк мужчину

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Новости Белгорода
Сотрудники полиции установили нарушителя, который 1 января нарушил запрет на запуск пиротехники в регионе. На видеозаписи, размещённой в интернете, запечатлён момент запуска фейерверка на улице Садовой в ночное время.

Как сообщили в пресс-службе УМВД, пиротехническое изделие принадлежало 44-летнему местному жителю, который признался, что подарок привезли ему родственники. Несмотря на действующий запрет, мужчина решил запустить фейерверк в честь новогодних праздников.

За нарушение регионального запрета в отношении нарушителя составлен административный протокол по статье 6.12 Закона Белгородской области. Дело будет рассмотрено в административной комиссии, а мужчина может быть оштрафован на сумму от 2 до 5 тысяч рублей.

Полиция напоминает, что на территории области действует временный запрет на продажу пиротехники, а её использование в нарушение этого запрета влечёт за собой штраф или административный арест сроком до 15 суток. Кроме того, предусмотрены штрафы за нарушение тишины и покоя граждан в ночное время.

Запрет на фейерверки в регионе действует с 2022 года и направлен на снижение тревожности населения из-за близости СВО. Использование хлопушек и бенгальских свечей при этом остаётся разрешённым.

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Напомним, что вечером 5 января горожане устроили салют в честь дня рождения. Нашли ли нарушителей, неизвестно.

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#Анна Селищева#Общество#Белгородская область#Салют#Новости Белгорода#Фейерверк#Белгород
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