Ожидать ли крещенских морозов и аномальных холодов в январе в Белгороде?

Posted 9 января, 11:09
Published 9 января, 11:09
Modified 9 января, 12:44
Updated 9 января, 12:44
Судя по прогнозам синоптиков «Гисметео», январь в Белгороде будет похож на декабрь: снег будет идти вперемешку с дождём, а столбик термометра в дневное время не опустится ниже -3 ˚С.
С 9-го по 21-е числа в Белгороде ожидается дождь с мокрым снегом, а температура воздуха будет подниматься до +9 ˚С и опускаться до -2 ˚С. Крещенских морозов (18 и 19 января), как видим, пока не прогнозируется.
После 22-го числа и вплоть до начала февраля осадки вообще не планируются, а на небе преимущественно будет сохраняться солнечная погода. При этом столбик термометра сохранится на уровне -3…-2 ˚С.
«Яндекс. Погода» же даёт более позитивный прогноз на январь, чем «Гисметео». Судя по расчётам сервсиа, дождей в первый месяц 2025 года не планируется — их заменит снег.
Так, снежными станут 14 дней. Осадки выпадут в следующие числа:
Температура воздуха, утверждают синоптики «Яндекса», тоже будет на более низких уровнях: в среднем на -5…-8 ˚С. Сильный ветер не ожидается.
В Гидрометцентре РФ дают прогноз погоды только на ближайшую неделю, поскольку расчёты на все остальные дни считаются неточными.
Так, известно, что с 9 по 15 января в Белгородской области сохранится преимущественно облачная погода: прояснения будут только 12-го и 14-го. Снег тоже будет, но выпадет вместе с дождём — 11, 13 и 15 января.
С четверга по субботу включительно ожидается плюсовая температура — от +5 до +7 ˚С, а с понедельника по среду столбик термометра задержится на -1 ˚С.
Чуть ранее в Гидрометцентре прогнозировали, что в январе 2025 года сохранится температура, близкая к средним многолетним значениям, поэтому какие-либо погодные сюрпризы вряд ли грозят россиянам.
Несмотря на заявление Гидрометцентра о сохранении многолетней температуры в январе, синоптики всё равно говорят об аномальном тепле.
Так, тёплая погода без снега наблюдается и в Москве: главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова отметила, что температура выше нуля задержится минимум до старого Нового года. Возможно, подобное стоит ожидать и в Белгородской области.
Зато научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд говорит, что в первый месяц 2025 года россиян ожидает весенняя погода. Морозы пока даже не виднеются.
«Пока что глобальное потепление будет более сильное и говорить о морозах не приходится. <…> Сейчас температура больше соответствует первому апреля», — поделился с журналистами синоптик.
Оказалось, что такая аномальная погода наблюдается по всей России, кроме Дальнего Востока. В среднем столбик термометра поднялся выше климатической нормы на 6-7 ˚С.
В аналогичный период прошлого года в Белгородской области царила морозная и ветреная погода: 12-го числа в приграничном регионе выпадал снег, а сильный ветер образовал метель. Температура воздуха в январе 2024 года была гораздо ниже нынешней: -15…-10 ˚С.
Спустя пару дней в регион пришло потепление — 23 января наблюдалось +2 ˚С в дневное время. Но оно не продлилось слишком долго: уже 30 числа похолодало до -9…-2 ˚С.
Из-за сильных морозов в прошлом году белгородцы даже наблюдали необычное явление, похожее на северное сияние.
Такое сравнение только помогает понять, насколько сильно за один год изменилась температура: если столбик термометра в январе прошлого года в среднем находился в пределах -10 ˚С и выше, то в этом году чаще встречается плюсовая температура, а самая минимальная не опускается ниже -8 ˚С.
Ранее в Гидрометцентре рассказывали, какой будет зима 2024-2025. Подробнее о прогнозах на каждый месяц, включая февраль, можно почитать в этом материале Бел.Ру.