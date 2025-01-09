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Posted 9 января, 11:09

Published 9 января, 11:09

Modified 9 января, 12:44

Updated 9 января, 12:44

В январе белгородцев ожидает снег или слякоть?

Ожидать ли крещенских морозов и аномальных холодов в январе в Белгороде?

9 января 2025, 11:09
Фото: 1MI. В январе белгородцев ожидает снег или слякоть?

Белгородцев предупреждают об аномальном потеплении в январе

Сюжет
Погода
Декабрь 2024 года выдался дождливым и тёплым, а снега выпадало по минимуму. Январь начался аналогичным образом, но что будет дальше? Готовиться ли белгородцам к снегу и морозам, рассказали синоптики различных метеорологических служб и исследовательских центров.

Прогноз от «Гисметео»

Судя по прогнозам синоптиков «Гисметео», январь в Белгороде будет похож на декабрь: снег будет идти вперемешку с дождём, а столбик термометра в дневное время не опустится ниже -3 ˚С.

С 9-го по 21-е числа в Белгороде ожидается дождь с мокрым снегом, а температура воздуха будет подниматься до +9 ˚С и опускаться до -2 ˚С. Крещенских морозов (18 и 19 января), как видим, пока не прогнозируется.

После 22-го числа и вплоть до начала февраля осадки вообще не планируются, а на небе преимущественно будет сохраняться солнечная погода. При этом столбик термометра сохранится на уровне -3…-2 ˚С.

Прогноз на январь и начало февраля
Прогноз на январь и начало февраля. Фото: прогноз для Белгорода от «Гисметео»

Какой прогноз для Белгорода даёт «Яндекс. Погода»?

«Яндекс. Погода» же даёт более позитивный прогноз на январь, чем «Гисметео». Судя по расчётам сервсиа, дождей в первый месяц 2025 года не планируется — их заменит снег.

Так, снежными станут 14 дней. Осадки выпадут в следующие числа:

  • 9 января;
  • с 11 по 13 января;
  • 15 и 16 января;
  • 18 января;
  • с 21 по 23 января;
  • с 27 по 29 января;
  • 31 января.

Температура воздуха, утверждают синоптики «Яндекса», тоже будет на более низких уровнях: в среднем на -5…-8 ˚С. Сильный ветер не ожидается.

Прогноз на январь для Белгорода от «Яндекс. Погоды»
Прогноз на январь для Белгорода от «Яндекс. Погоды». Фото: «Яндекс. Погода»

Что говорят в Гидрометцентре?

В Гидрометцентре РФ дают прогноз погоды только на ближайшую неделю, поскольку расчёты на все остальные дни считаются неточными.

Так, известно, что с 9 по 15 января в Белгородской области сохранится преимущественно облачная погода: прояснения будут только 12-го и 14-го. Снег тоже будет, но выпадет вместе с дождём — 11, 13 и 15 января.

С четверга по субботу включительно ожидается плюсовая температура — от +5 до +7 ˚С, а с понедельника по среду столбик термометра задержится на -1 ˚С.

Чуть ранее в Гидрометцентре прогнозировали, что в январе 2025 года сохранится температура, близкая к средним многолетним значениям, поэтому какие-либо погодные сюрпризы вряд ли грозят россиянам.

Прогноз от Гидрометцентра для Белгорода на неделю: с 9 по 15 января
Прогноз от Гидрометцентра для Белгорода на неделю: с 9 по 15 января. Фото: Гидрометцентр РФ

Мнения известных синоптиков о погоде в январе

Несмотря на заявление Гидрометцентра о сохранении многолетней температуры в январе, синоптики всё равно говорят об аномальном тепле.

Так, тёплая погода без снега наблюдается и в Москве: главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова отметила, что температура выше нуля задержится минимум до старого Нового года. Возможно, подобное стоит ожидать и в Белгородской области.

Зато научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд говорит, что в первый месяц 2025 года россиян ожидает весенняя погода. Морозы пока даже не виднеются.

«Пока что глобальное потепление будет более сильное и говорить о морозах не приходится. <…> Сейчас температура больше соответствует первому апреля», — поделился с журналистами синоптик.

Оказалось, что такая аномальная погода наблюдается по всей России, кроме Дальнего Востока. В среднем столбик термометра поднялся выше климатической нормы на 6-7 ˚С.

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Что известно о погоде января 2024 года?

В аналогичный период прошлого года в Белгородской области царила морозная и ветреная погода: 12-го числа в приграничном регионе выпадал снег, а сильный ветер образовал метель. Температура воздуха в январе 2024 года была гораздо ниже нынешней: -15…-10 ˚С.

Следующее число, 13-е, оказалось в регионе ещё более холодным: столбик термометра опустился до -21 ˚С. Морозы сохранялись и 21 числа — тогда температура составляла — 11 ˚С.

Спустя пару дней в регион пришло потепление — 23 января наблюдалось +2 ˚С в дневное время. Но оно не продлилось слишком долго: уже 30 числа похолодало до -9…-2 ˚С.

Из-за сильных морозов в прошлом году белгородцы даже наблюдали необычное явление, похожее на северное сияние.

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Что в сухом остатке?

Такое сравнение только помогает понять, насколько сильно за один год изменилась температура: если столбик термометра в январе прошлого года в среднем находился в пределах -10 ˚С и выше, то в этом году чаще встречается плюсовая температура, а самая минимальная не опускается ниже -8 ˚С.

Ранее в Гидрометцентре рассказывали, какой будет зима 2024-2025. Подробнее о прогнозах на каждый месяц, включая февраль, можно почитать в этом материале Бел.Ру.

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