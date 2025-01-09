Ожидать ли крещенских морозов и аномальных холодов в январе в Белгороде?

Такое сравнение только помогает понять, насколько сильно за один год изменилась температура: если столбик термометра в январе прошлого года в среднем находился в пределах -10 ˚С и выше, то в этом году чаще встречается плюсовая температура, а самая минимальная не опускается ниже -8 ˚С.