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Posted 9 января, 12:19

Published 9 января, 12:19

Modified 9 января, 12:19

Updated 9 января, 12:19

Припаркованные на остановке у ДК «Космос» автомобили

Остановка превратилась в «частную парковку»? Белгородцы жалуются на водителей

9 января 2025, 12:19
Фото: страница Вячеслава Гладкова. Припаркованные на остановке у ДК «Космос» автомобили

Белгородцы заметили превратившуюся в «частную парковку» остановку

Сюжет
Новости Белгорода
Речь идёт об остановке «Космос». По словам жителей, никто за ней не следит, поэтому водители спокойно паркуют легковые авто прямо у остановки, мешая автобусам высаживать людей. Ситуацию прокомментировал мэр Белгорода.

Жители Белгорода возмущены происходящим на автобусной остановке «Космос». По словам одного мужчины, у остановочного комплекса часто паркуются легковые автомобили, из-за чего автобусам сложно подъехать, чтобы высадить людей.

«Наведите уже порядок, дайте указание ГИБДД. Кстати, патрульные экипажи проезжают мимо, как будто ничего не происходит. Дайте указание повесить камеру на данной остановке, которая уже превратилась в частную парковку. Приходится ругаться с водителями автобусов, хотя они не виноваты, они реально не могут заехать в карман и высадить людей возле бордюра», — написал в Сети мужчина.

Мэр Белгорода Валентин Демидов отметил, что привлекать нарушителей к ответственности могут только сотрудники правоохранительных органов, поэтому чиновник пообещал поставить ответственных в известность.

«Проинформируем о сложившейся ситуации органы правопорядка для принятия соответствующих мер. В свою очередь рассмотрим варианты для предотвращения подобных нарушений с помощью комплексов фотовидеофиксации», — заявил Демидов.
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#Александра Склярова#Город#Новости Белгорода#Автобусная остановка#Белгород
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