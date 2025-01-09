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Posted 9 января, 11:33

Published 9 января, 11:33

Modified 9 января, 11:33

Updated 9 января, 11:33

Новогодние ёлки лучше не оставлять в мусорных контейнерах

Новогодние праздники заканчиваются. Куда можно выбросить ёлку?

9 января 2025, 11:33
Фото: 1MI. Новогодние ёлки лучше не оставлять в мусорных контейнерах

Белгородцам напомнили, куда нельзя выбрасывать ёлку

Сюжет
Новый год
После праздников на контейнерных площадках часто можно найти использованные ёлки. Однако жителей региона настоятельно просят не выбрасывать новогодние деревья в контейнеры для ТКО.

Новогодние ели, сосны и другие хвойные растения не относятся к твёрдым коммунальным отходам (ТКО) и не подлежат вывозу регоператором. Согласно федеральным нормам, их запрещено выбрасывать в общие мусорные контейнеры или складировать у подъездов. Такое нарушение не только создаёт неудобства для жильцов, но и препятствует подъезду спецтехники для вывоза мусора.

Муниципалитеты и управляющие компании создают специальные места для утилизации ёлок, и это единственно правильный способ избавиться от новогодних деревьев после праздников. Поэтому, чтобы избежать неприятных последствий, рекомендуется выбрасывать ёлки только в отведённых для этого местах.

Напомним, что деревья не вывозят с ёлочных базаров и стихийных свалок.

Что делать с новогодней ёлкой после праздников?
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#Анна Селищева#Общество#Белгородская область#Новый год#Ёлка#Мусор#Новости Белгорода#Белгород#Новогодняя ёлка
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