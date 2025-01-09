Новогодние праздники заканчиваются. Куда можно выбросить ёлку?

Новогодние ели, сосны и другие хвойные растения не относятся к твёрдым коммунальным отходам (ТКО) и не подлежат вывозу регоператором. Согласно федеральным нормам, их запрещено выбрасывать в общие мусорные контейнеры или складировать у подъездов. Такое нарушение не только создаёт неудобства для жильцов, но и препятствует подъезду спецтехники для вывоза мусора.