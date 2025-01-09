Неожиданно: кто обошёл «Волшебника Изумрудного города» по просмотрам в кинотеатрах

За восемь дней текущего года кинолента режиссёра Дмитрия Дьяченко собрала в Белгородской области 16 млн рублей. Её посмотрели почти 40 тысяч человек. Главный герой фильма — гордый и самоуверенный Финист Ясный Сокол. Чтобы всех удивить, он отправился за новыми свершениями в путешествие, которое привело его в восточные земли, где богатырь понял истину — один в поле не воин.