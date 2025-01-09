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Posted 9 января, 10:07

Published 9 января, 10:07

Modified 9 января, 10:09

Updated 9 января, 10:09

«Волшебник Изумрудного города» уступил 1-е место по зрителям в кино в Белгороде

Неожиданно: кто обошёл «Волшебника Изумрудного города» по просмотрам в кинотеатрах

9 января 2025, 10:07
Фото: 1MI.

«Волшебник Изумрудного города» уступил 1-е место по зрителям в кино в Белгороде

Сюжет
Эксклюзив
С помощью специального сервиса журналисты Бел.Ру изучили статистику и выяснили, какие фильмы белгородцы чаще всего смотрели в кино в период новогодних праздников. Лидером стала российская фэнтезийно-приключенческая лента.

Стоит отметить, что ранее с помощью Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) мы детально изучили статистику посещений кинотеатров в период майских праздников. Тогда количество белгородцев, которые смотрели фильмы в кино, было существенно ниже, чем в период новогодних праздников.

Что касается рейтинга с 1 по 8 января 2025 года, он представлен ниже.

1-е место. «Финист. Первый богатырь» (6+)

За восемь дней текущего года кинолента режиссёра Дмитрия Дьяченко собрала в Белгородской области 16 млн рублей. Её посмотрели почти 40 тысяч человек. Главный герой фильма — гордый и самоуверенный Финист Ясный Сокол. Чтобы всех удивить, он отправился за новыми свершениями в путешествие, которое привело его в восточные земли, где богатырь понял истину — один в поле не воин.

Всего в период праздников в кинотеатрах региона прошло чуть более 630 сеансов ленты. Средние сборы на сеанс составили 25 тысяч рублей.

«Финист. Первый богатырь»
«Финист. Первый богатырь». Фото: телеканал Start

2-е место. «Волшебник Изумрудного города. Дорога из жёлтого кирпича» (6+)

Экранизация сказочной повести Александра Волкова собрала в регионе с начала года 15 млн рублей. Режиссёр фильма — Игорь Волошин. Историю про девочку Элли и её пса Тотошку в Белгородской области посмотрели порядка 38 тысяч зрителей. Всего состоялось около 720 сеансов. Среднее количество зрителей на сеансе — 53.

«Волшебник Изумрудного города. Дорога из жёлтого кирпича»
«Волшебник Изумрудного города. Дорога из жёлтого кирпича». Фото: Кадры — «Централ Партнершип»

3-е место. «Домовёнок Кузя» (6+)

В тройку лидеров попала семейная комедия режиссёра Виктора Лакисова «Домовёнок Кузя». Это очередной апгрейд всем известного одноимённого советского мультика о приключениях Домовёнка и проделках Бабы Яги.

Ленту за новогодние праздники посмотрели чуть более 8000 белгородцев. Кассовый сбор составил почти 3 млн рублей. Всего состоялось 187 сеансов.

«Домовёнок Кузя»
«Домовёнок Кузя». Фото: Кадры — «Атмосфера кино»

4-е место. «Ёлки 11» (6+)

Продолжение известной комедии в Белгородской области посмотрели около 7300 человек. Картина режиссёров Александра Карпиловского, Александра Котта, Сергея Трофимова, Егора Чичканова и Юрия Коробейникова собрала 3,5 млн рублей. Если верить статистике, то среднее количество зрителей на сеансе составило 40 человек. Всего в период новогодних праздников ленту показали 163 раза.

«Ёлки 11»
«Ёлки 11». Фото: Кадры — Bazelevs / «НМГ кинопрокат»

5-е место. «Иван Царевич и Серый Волк 6» (6+)

Мультфильм режиссёров Дарины Шмидт и Константина Феоктистова замыкает пятёрку лидеров картин по посещаемости среди белгородцев в новогодние праздники. Приключения Ивана и его друзей посмотрели чуть более 5000 зрителей. Кассовый сбор достиг 2,5 млн рублей. Средние сборы на сеанс составили 15 тысяч рублей.

Рейтинг с 6-го по 10-е место

Рейтинг картин с шестую по десятую позицию выглядит следующим образом:

  • 6-е место. «Постучись в мою Тверь» (16+) — кассовый сбор — 1,1 млн рублей, количество зрителей — 2937.
  • 7-е место. «Баба Яга. Спасает Новый год» (6+) — кассовый сбор — 607 тысяч рублей, количество зрителей — 1231.
  • 8-е место. «Три кота. Зимние каникулы» (0+) — кассовый сбор — 319 тысяч рублей, количество зрителей — 1117.
  • 9-е место. «Братья» (16+) — кассовый сбор — 367 тысяч рублей, количество зрителей — 1109.
  • 10-е место. «Последний ронин» (18+) — кассовый сбор — 309 тысяч рублей, количество зрителей — 646.

Рейтинг в пределах России

В масштабах страны лидером по просмотрам на новогодних праздниках стала картина «Волшебник Изумрудного города. Дорога из жёлтого кирпича». Кассовой сбор с 1 по 8 января составил 2,5 млрд рублей. Фильм посмотрели более 5 млн человек.

На втором месте — «Финист. Первый богатырь». Картину посмотрели чуть более 4 млн человек. Кассовые сборы — 1,8 млрд рублей.

А третью строчку в рейтинге заняла комедия «Ёлки 11». За новогодние праздники её посмотрели 845 тысяч россиян. Кассовый сбор — 482 млн рублей.

Напомним, управление государственной охраны объектов культурного наследия Белгородской области выпустило приказ о включении кинотеатра «Россия» в Губкине в список объектов культурного наследия. В 2024 году ему исполнится 67 лет, и здание находится в плачевном состоянии.

Что касается кинотеатров «Победа» и «Радуга», они обанкротились из-за отсутствия посетителей и громких премьер. Первоначально предполагалось, что кинотеатры возобновят свою деятельность в ноябре, однако этот план оказался нереализуемым в связи с процедурой банкротства, которую в настоящее время проходит прежний владелец. Финансовые показатели предприятий оказались настолько низкими, что не смогли компенсировать значительные убытки, что в конечном итоге привело к закрытию кинотеатров.

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