Неожиданно: кто обошёл «Волшебника Изумрудного города» по просмотрам в кинотеатрах

Posted 9 января, 10:07
Published 9 января, 10:07
Modified 9 января, 10:09
Updated 9 января, 10:09
Стоит отметить, что ранее с помощью Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) мы детально изучили статистику посещений кинотеатров в период майских праздников. Тогда количество белгородцев, которые смотрели фильмы в кино, было существенно ниже, чем в период новогодних праздников.
Что касается рейтинга с 1 по 8 января 2025 года, он представлен ниже.
За восемь дней текущего года кинолента режиссёра Дмитрия Дьяченко собрала в Белгородской области 16 млн рублей. Её посмотрели почти 40 тысяч человек. Главный герой фильма — гордый и самоуверенный Финист Ясный Сокол. Чтобы всех удивить, он отправился за новыми свершениями в путешествие, которое привело его в восточные земли, где богатырь понял истину — один в поле не воин.
Всего в период праздников в кинотеатрах региона прошло чуть более 630 сеансов ленты. Средние сборы на сеанс составили 25 тысяч рублей.
Экранизация сказочной повести Александра Волкова собрала в регионе с начала года 15 млн рублей. Режиссёр фильма — Игорь Волошин. Историю про девочку Элли и её пса Тотошку в Белгородской области посмотрели порядка 38 тысяч зрителей. Всего состоялось около 720 сеансов. Среднее количество зрителей на сеансе — 53.
В тройку лидеров попала семейная комедия режиссёра Виктора Лакисова «Домовёнок Кузя». Это очередной апгрейд всем известного одноимённого советского мультика о приключениях Домовёнка и проделках Бабы Яги.
Ленту за новогодние праздники посмотрели чуть более 8000 белгородцев. Кассовый сбор составил почти 3 млн рублей. Всего состоялось 187 сеансов.
Продолжение известной комедии в Белгородской области посмотрели около 7300 человек. Картина режиссёров Александра Карпиловского, Александра Котта, Сергея Трофимова, Егора Чичканова и Юрия Коробейникова собрала 3,5 млн рублей. Если верить статистике, то среднее количество зрителей на сеансе составило 40 человек. Всего в период новогодних праздников ленту показали 163 раза.
Мультфильм режиссёров Дарины Шмидт и Константина Феоктистова замыкает пятёрку лидеров картин по посещаемости среди белгородцев в новогодние праздники. Приключения Ивана и его друзей посмотрели чуть более 5000 зрителей. Кассовый сбор достиг 2,5 млн рублей. Средние сборы на сеанс составили 15 тысяч рублей.
Рейтинг картин с шестую по десятую позицию выглядит следующим образом:
В масштабах страны лидером по просмотрам на новогодних праздниках стала картина «Волшебник Изумрудного города. Дорога из жёлтого кирпича». Кассовой сбор с 1 по 8 января составил 2,5 млрд рублей. Фильм посмотрели более 5 млн человек.
На втором месте — «Финист. Первый богатырь». Картину посмотрели чуть более 4 млн человек. Кассовые сборы — 1,8 млрд рублей.
А третью строчку в рейтинге заняла комедия «Ёлки 11». За новогодние праздники её посмотрели 845 тысяч россиян. Кассовый сбор — 482 млн рублей.
Напомним, управление государственной охраны объектов культурного наследия Белгородской области выпустило приказ о включении кинотеатра «Россия» в Губкине в список объектов культурного наследия. В 2024 году ему исполнится 67 лет, и здание находится в плачевном состоянии.
Что касается кинотеатров «Победа» и «Радуга», они обанкротились из-за отсутствия посетителей и громких премьер. Первоначально предполагалось, что кинотеатры возобновят свою деятельность в ноябре, однако этот план оказался нереализуемым в связи с процедурой банкротства, которую в настоящее время проходит прежний владелец. Финансовые показатели предприятий оказались настолько низкими, что не смогли компенсировать значительные убытки, что в конечном итоге привело к закрытию кинотеатров.