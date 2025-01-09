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Posted 9 января, 14:56

Published 9 января, 14:56

Modified 9 января, 14:58

Updated 9 января, 14:58

Пожар на территории птицефабрики

Названа возможная причина крупного пожара на границе Белгородской и Курской областей

9 января 2025, 14:56
Фото: «ОК! Старый Оскол». Пожар на территории птицефабрики

В Курской области произошёл пожар на птицефабрике «Куриное царство»

Версия об атаке беспилотника пока не подтверждается — причина может быть другой. Известно об одном пострадавшем сотруднике.

Днём 9 января появилась информация о крупном пожаре на границе Белгородской и Курской областей. Дым хорошо было видно в Старооскольском горокруге. Как оказалось, возгорание всё же произошло в соседнем регионе.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что возгорание произошло на птицефабрике АО «Куриное царство». Однако версия о том, что причиной пожара была атака беспилотника, пока не подтверждается.

Предполагается, что происшествие случилось из-за возгорания электропроводки. Ранее на птицефабрике уже были пожары.

Пострадал сотрудник предприятия. У 40-летнего мужчины ожоги рук. Остальных работников успели вывести из зоны происшествия.

Угрозы для населения нет, заверил Хинштейн.

Серьёзный пожар возник на границе Белгородской и Курской областей
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#Инна Рогова#Белгородская область#Происшествия#Курская область#Птицефабрика
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