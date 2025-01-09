Названа возможная причина крупного пожара на границе Белгородской и Курской областей

Posted 9 января, 14:56
Published 9 января, 14:56
Modified 9 января, 14:58
Updated 9 января, 14:58
Днём 9 января появилась информация о крупном пожаре на границе Белгородской и Курской областей. Дым хорошо было видно в Старооскольском горокруге. Как оказалось, возгорание всё же произошло в соседнем регионе.
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что возгорание произошло на птицефабрике АО «Куриное царство». Однако версия о том, что причиной пожара была атака беспилотника, пока не подтверждается.
Предполагается, что происшествие случилось из-за возгорания электропроводки. Ранее на птицефабрике уже были пожары.
Пострадал сотрудник предприятия. У 40-летнего мужчины ожоги рук. Остальных работников успели вывести из зоны происшествия.
Угрозы для населения нет, заверил Хинштейн.