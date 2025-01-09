На «Берегах» в Белгороде появилось больше сказочных персонажей: фото

Posted 9 января, 10:25
Published 9 января, 10:25
Modified 9 января, 10:25
Updated 9 января, 10:25
В парке «Берега» появилась новая скульптурная композиция. Это памятник персонажам известного советского мультфильма «Чебурашка» — старухе Шапокляк и её верной спутнице крыске Лариске. Информацию об этом публикует Telegram-канал «Белгородские подробности».
Напомним, что ранее в «Берега» перенесли скульптуру рыбака с котом с территории парка Победы. Её разместили у новой пешеходной дорожки возле железнодорожного моста неслучайно: именно здесь рыбаки собираются чаще всего на протяжении многих лет.
Кроме того, на «Берегах» можно найти Царевну-лягушку и персонажа сказки «Аленький цветочек».