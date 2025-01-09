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Posted 9 января, 10:25

Published 9 января, 10:25

Modified 9 января, 10:25

Updated 9 января, 10:25

Это не первый сказочный персонаж на «Берегах»

На «Берегах» в Белгороде появилось больше сказочных персонажей: фото

9 января 2025, 10:25
Фото: Telegram-канал «Белгородские подробности». Это не первый сказочный персонаж на «Берегах»

В Белгороде появилась скульптурная композиция со старухой Шапокляк

Сюжет
Памятник
В парке «Берега» в Белгороде установили памятник персонажам известной сказки — старухе Шапокляк и крыске Лариске. Новая скульптурная композиция в районе «Конпрока» привлекла внимание горожан.

В парке «Берега» появилась новая скульптурная композиция. Это памятник персонажам известного советского мультфильма «Чебурашка» — старухе Шапокляк и её верной спутнице крыске Лариске. Информацию об этом публикует Telegram-канал «Белгородские подробности».

Напомним, что ранее в «Берега» перенесли скульптуру рыбака с котом с территории парка Победы. Её разместили у новой пешеходной дорожки возле железнодорожного моста неслучайно: именно здесь рыбаки собираются чаще всего на протяжении многих лет.

Кроме того, на «Берегах» можно найти Царевну-лягушку и персонажа сказки «Аленький цветочек».

Новая скульптурная композиция на «Берегах»
Новая скульптурная композиция на «Берегах». Фото: Telegram-канал «Белгородские подробности»
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