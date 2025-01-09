Мужчина ранен после атаки беспилотника на частный дом в Белгородской области

Posted 9 января, 10:56
Published 9 января, 10:56
Modified 9 января, 10:58
Updated 9 января, 10:58
В шебекинском Муроме мирный житель пострадал после атаки беспилотника. У мужчины минно-взрывная и баротравма, осколочные ранения. В доме, попавшем под удар, выбиты окна, задело также фасад и дверь.
Ещё два населённых пункта подверглись атакам в Белгородском районе. «Газель» повреждена после удара FPV-дронов в селе Чайки. В Малиновке из-за повреждений на линиях электропередачи пять улиц пока что остаются без света, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Напомним, что в последний день длинных зимних выходных ВСУ атаковали Белгород и восемь районов. Пострадала семейная пара в Валуйском округе: их машину настиг дрон.