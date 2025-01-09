Мужчина ранен после атаки беспилотника на частный дом в Белгородской области

Ещё два населённых пункта подверглись атакам в Белгородском районе. «Газель» повреждена после удара FPV-дронов в селе Чайки. В Малиновке из-за повреждений на линиях электропередачи пять улиц пока что остаются без света, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.