bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 9 января, 10:56

Published 9 января, 10:56

Modified 9 января, 10:58

Updated 9 января, 10:58

Мужчина ранен после атаки беспилотника на частный дом в Белгородской области

Мужчина ранен после атаки беспилотника на частный дом в Белгородской области

9 января 2025, 10:56
Фото: 1MI.
Сюжет
Приграничье
Происшествие случилось в Муроме. Кроме того, под удар попали два населённых пункта в Белгородском районе, есть последствия.

В шебекинском Муроме мирный житель пострадал после атаки беспилотника. У мужчины минно-взрывная и баротравма, осколочные ранения. В доме, попавшем под удар, выбиты окна, задело также фасад и дверь.

Ещё два населённых пункта подверглись атакам в Белгородском районе. «Газель» повреждена после удара FPV-дронов в селе Чайки. В Малиновке из-за повреждений на линиях электропередачи пять улиц пока что остаются без света, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Напомним, что в последний день длинных зимних выходных ВСУ атаковали Белгород и восемь районов. Пострадала семейная пара в Валуйском округе: их машину настиг дрон.

Ранены двое, есть разрушения: что известно о последствиях атак на Белгородчину?
Узнать подробнее
Читайте также:
Атака дрона в Белгородской области, при которой пострадали двое, попала на видеоЗа сутки ВСУ атаковали шесть белгородских муниципалитетов, три человека пострадалиДвое мужчин ранены после ночного взрыва в Белгородской области
#Инна Рогова#Белгородская область#Происшествия#Белгородский район#Пострадавшие#Белгород#Приграничье#Шебекинский горокруг#СВО#Разрушения#Атака ВСУ#БПЛА
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика